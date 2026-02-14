Kenan Doğulu'dan eşi Beren Saat'in ilk şarkısına destek

Beren Saat, müzik kariyerinin ilk adımı olan "CapitaliZoo" adlı single’ını 12 Şubat 2026'da dinleyicilerle paylaştı. Prodüktörlüğünü Kenan Doğulu’nun üstlendiği bu yeni çalışma, yayınlandığı günden beri sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Doğulu, aynı akşam Zorlu PSM’de verdiği konserde eşini sahneye davet ederek bu özel başlangıca canlı performansıyla da destek verdi.





KENAN DOĞULU'DAN EŞİNE DESTEK



Biletleri haftalar öncesinden tükenen gecede Doğulu, geniş repertuvarından sevilen eserleri seslendirerek dinleyicilerden büyük ilgi gördü. Sahne sırasında eşini yanına davet eden sanatçı, Beren Saat’in heyecanına şu sözlerle ortak oldu: “Beren bugün çok mutlu ve heyecanlı; çünkü ilk şarkısı nihayet yayınlandı. Onun için güçlü bir alkış rica ediyorum.”





Bu desteğin ardından sahnede Beren Saat'i kutlayan Doğulu, izleyicileri şarkıya yönlendiren bir QR kodunu LED ekranlara yansıttı. Konserini "Aşk Oyunu" ve İlhan Şeşen anısına seslendirdiği "Ellerimde Çiçekler" ile noktalayan sanatçı, yoğun talep üzerine 14 Mart’ta yeniden Zorlu PSM’de dinleyici karşısına çıkacak. Bu ek konserin biletleri de satışa sunulur sunulmaz tükendi.