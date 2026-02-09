Kerem Bürsin, Sylvester Stallone’un kızı Sophia Stallone’un yeni film çalışması için görüşecek

Yoğun bir takvime giren Kerem Bürsin, öncelikle Milano Moda Haftası kapsamındaki etkinliklere katılacak. Ardından rotasını Amerika Birleşik Devletleri’ne çevirecek olan oyuncu, burada Sylvester Stallone’un kızı Sophia Stallone’un yapım şirketi Balboa Productions ile yeni bir proje için masaya oturacak.



'YOURS TRULY'NİN JACOB'INDA İLHAM KAYNAĞI: KEREM BÜRSİN



Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kerem Bürsin’in Amerika seyahatinin odağında, yazar Abby Jimenez’in 'Yours Truly' adlı romanı yer alıyor. Jimenez, kitabındaki Jacob karakterini kurgularken Kerem Bürsin’den esinlendiğini daha önce paylaşmıştı.

Bu bağlamda, eserin yayın haklarını elinde bulunduran Balboa Productions, Bürsin’in Amerika’daki ajansıyla temas kurdu. Oyuncunun gerçekleştireceği bu seyahat, projenin detaylarını yerinde değerlendirmek adına kritik bir adım niteliği taşıyor.



Fotoğraf: @authorabbyjimenez