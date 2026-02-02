Kim Kardashian ve F1 yıldızı Lewis Hamilton'dan sürpriz aşk
Birleşik Krallık’ta gizli bir hafta sonu geçirdikleri ileri sürülen Kim Kardashian ve Lewis Hamilton’ın, konakladıkları otelden yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde ayrıldıkları iddia ediliyor. On yıllık bir tanışıklığı olan ikilinin bu buluşması, yeni bir ilişki ihtimalini gündeme getirdi
Page Six'in haberine göre, Kim Kardashian ve Formula 1 pilotu Lewis Hamilton’ın bir süredir gizli bir birliktelik sürdürdüğü iddia ediliyor. Son on yıl içerisinde sıkça aynı ortamlarda fotoğraflanan Kim Kardashian ve Lewis Hamilton, ilk kez bir ilişki iddiasıyla gündeme geldi.
ÖZEL JETLERİYLE LOS ANGELERS'TAN AYRILDILAR
Haberin detaylarına göre Kardashian, geçtiğimiz cumartesi günü özel jetiyle Los Angeles’tan ayrılarak İngiltere'ye bir ziyaret gerçekleştirdi. İkilinin, Cotswolds bölgesinde yer alan ve seçkinliğiyle bilinen Estelle Manor’da bir araya geldikleri belirtiliyor.
Güvenlik ekiplerinin eşlik ettiği bu hafta sonu buluşmasının, çiftin mahremiyetine gösterilen yoğun özen altında gerçekleştiği bildiriliyor. Şimdiye kadar her iki taraftan da konuya dair resmi bir açıklama gelmiş değil.
BAŞ BAŞA SEYAHAT
Sürece dair bilgi veren kaynaklar, ikilinin aynı odayı paylaştığını ve otelin havuz ile spa alanlarını kendilerine ayrılan özel zaman dilimlerinde kullandığını belirtti. Akşam yemeğinde ise diğer konuklarla temas kurmamak adına özel bir oda tercih edildiği bildirildi.
Pazar günü saat 11:00’de otelden ayrılan ikiliye, Kardashian’ın havalimanı ulaşımında kullandığı iki aracın eşlik ettiği kaydedildi.
HAMILTON ANA KAPIDAN, KARDASHIAN YAN KAPIDAN
Görgü tanıklarının ifadelerine göre, tesisten ayrılış sırasında iki ismin yan yana gelmemeye özen gösterdiği, Hamilton’ın ana kapıyı, Kardashian’ın ise yan çıkışı tercih ettiği belirtildi. Ancak Kardashian’ın beraberindeki çok sayıda valiz ve dikkat çekici aksesuarları, bu çabaya rağmen fark edilmesine neden oldu. İkilinin daha sonra güvenlik ekipleriyle birlikte araçlara binerek otelden ayrıldığı kaydedildi.