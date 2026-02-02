Kim Kardashian ve F1 yıldızı Lewis Hamilton'dan sürpriz aşk

ÖZEL JETLERİYLE LOS ANGELERS'TAN AYRILDILAR

Haberin detaylarına göre Kardashian, geçtiğimiz cumartesi günü özel jetiyle Los Angeles’tan ayrılarak İngiltere'ye bir ziyaret gerçekleştirdi. İkilinin, Cotswolds bölgesinde yer alan ve seçkinliğiyle bilinen Estelle Manor’da bir araya geldikleri belirtiliyor.

Güvenlik ekiplerinin eşlik ettiği bu hafta sonu buluşmasının, çiftin mahremiyetine gösterilen yoğun özen altında gerçekleştiği bildiriliyor. Şimdiye kadar her iki taraftan da konuya dair resmi bir açıklama gelmiş değil.