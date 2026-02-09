Kim Kardashian ve Lewis Hamilton’ın aşkı tescillendi: Paris sonrası Super Bowl’da ilk kare
Kim Kardashian ve Lewis Hamilton arasındaki aşk iddiaları, son günlerde magazin dünyasının en çok konuşulan konularından biri haline geldi. İkilinin Avrupa'da gerçekleştirdikleri romantik seyahat bu söylentileri güçlendirirken, Super Bowl LX’te yan yana görüntülenmeleriyle ilişkileri resmiyet kazandı. İşte bu ilişkiye dair tüm detaylar...
Kim Kardashian ve Lewis Hamilton arasındaki birliktelik iddiaları, 8 Şubat’ta Kaliforniya’daki Levi’s Stadyumu’nda gerçekleşen 2026 Super Bowl ile yeni bir boyut kazandı. SKIMS kurucusu Kim Kardashian ile yedi kez Formula 1 şampiyonu olan Lewis Hamilton'un bir locada yan yana otururken görüntülenmesi, haftalardır süregelen aşk dedikodularını resmileştiren bir kare olarak yorumlandı.
Fotoğraf: Getty Images
AVRUPA SEYAHATİNDEN SUPER BOWL'A
İkilinin ilişkisindeki hareketlilik geçtiğimiz hafta Avrupa'da başlamıştı. Kardashian, özel jetiyle Los Angeles'tan ayrılarak İngiltere’nin Cotswolds bölgesindeki lüks bir otelde Hamilton ile buluştu. Çiftin burada spa keyfi yapıp özel bir akşam yemeği yediği bildirilmişti. Bu kısa kaçamağın ardından rotayı Paris’e çeviren ikili, şehirde bir otelin girişinde ve akşam yemeğine giderken tekrar kameralara yansımıştı.
8 Şubat Pazar günü gerçekleşen Super Bowl LX’te yan yana gelen ikili, ilişkilerini resmiyete döktü. Kaliforniya, Santa Clara'daki Levi’s Stadyumu'nda büyük maçın heyecanını paylaşan çift, uluslararası yayın sırasında ekrana yansıdı. New England Patriots ve Seattle Seahawks mücadelesindeki bu anlar, kısa sürede sosyal medya platformu X’te viral oldu.
Fotoğraf: Instagram/@nfl
LEWIS HAMILTON VE KIM KARDASHIAN'IN UYUMU
Page Six'in haberine göre, Kardashian’a yakın kaynaklar, Hamilton’ın nezaketi ve donanımının Kim için oldukça değerli olduğunu belirtiyor. Kaynaklar, “Lewis, siyasetten beslenmeye, hatta spiritüelliğe kadar her konuya hakim... Aynı çevrelerde bulunuyorlar” diyerek çiftin uyumuna dikkat çekiyor.
Fotoğraf: Instagram/@nfl
KIM KARDASHIAN'IN HAYALİNDEKİ PARTNER
Geçtiğimiz ay bir podcast yayınında konuşan Kardashian, uzun süredir hayatında kimse olmadığını şu sözlerle açıklamıştı:
“Çocuklarımın bana ihtiyacı olduğunu hissediyorum. Onları her gece yatağa yatırmak, sabah kaldırmak, okula götürmek ve hazırlamak gerçekten zor. Benimle uyuyorlar. Zamanım olmadı ve bu benim için sorun değil.”
Buna rağmen, hayalindeki partneri tarif ederken aradığı kriterleri de eklemişti:
“İyi ahlak ve değerler, sakin bir kişilik, güvenilirlik. Sorumluluk alabilmesi... Sanırım benim için bir numara bu.”
Fotoğraf: Instagram/@kimkardashian