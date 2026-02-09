Kim Kardashian ve Lewis Hamilton’ın aşkı tescillendi: Paris sonrası Super Bowl’da ilk kare

KIM KARDASHIAN'IN HAYALİNDEKİ PARTNER



Geçtiğimiz ay bir podcast yayınında konuşan Kardashian, uzun süredir hayatında kimse olmadığını şu sözlerle açıklamıştı:

“Çocuklarımın bana ihtiyacı olduğunu hissediyorum. Onları her gece yatağa yatırmak, sabah kaldırmak, okula götürmek ve hazırlamak gerçekten zor. Benimle uyuyorlar. Zamanım olmadı ve bu benim için sorun değil.”

Buna rağmen, hayalindeki partneri tarif ederken aradığı kriterleri de eklemişti:

“İyi ahlak ve değerler, sakin bir kişilik, güvenilirlik. Sorumluluk alabilmesi... Sanırım benim için bir numara bu.”

Fotoğraf: Instagram/@kimkardashian