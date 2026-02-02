'Kıskanmak' dizisi setinde Selahattin Paşalı'ya sürpriz doğum günü kutlaması

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 'Kıskanmak' dizisinin Nüzhet'i Selahattin Paşalı, yeni yaşını set ekibinin kendisi için hazırladığı sürpriz bir partiyle kutladı. İşte detaylar...

"İYİ Kİ DOĞDUN PAŞAMIZ"

36 yaşına giren başarılı oyuncunun sürpriz doğum günü organizasyonunda eşi Lara Paşalı ve kızları Pera da yer alıyordu. Pastasındaki Fenerbahçe forması, Paşalı'nın sarı-lacivertli ekibin taraftarı olduğunu simgeliyordu. Paşalı, "İyi ki doğdun Paşamız" yazan ve üzerinde kral tacı bulunan pastasının başında ailesiyle mutlu anlarını paylaştı.

Sahne arasında alkışlar eşliğinde gelen pastayı görünce büyük şaşkınlık yaşayan Paşalı, 36. yaşına hem set ekibi hem de ailesinin eşlik ettiği sürpriz bir kutlamayla girdi.