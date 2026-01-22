Emrah Erdem Gedik kimdir?

20 Ocak gecesi henüz bilinmeyen bir nedenle camdan düşen Emrah Erdem Gedik, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan sanatçı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gedik’in cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna nakledildi. İşlemlerin ardından sanatçının cenazesi ailesine teslim edildi. Emniyet güçlerinin olayla ilgili başlattığı geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

EMRAH ERDEM GEDİK KİMDİR?

Türk operasına uzun yıllar emek veren Emrah Erdem Gedik, 2001 yılında Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’ndan mezun olarak sanat yolculuğuna başladı. İstanbul Devlet Opera ve Balesi bünyesinde sürdürdüğü uzun soluklu kariyeri boyunca, etkileyici bariton sesiyle pek çok önemli prodüksiyona hayat verdi.

Yirmi yılı aşan bu süreçte hem koro üyesi hem de solo rollerde sergilediği performanslarla sahne sanatları camiasında saygın bir yer edindi. Sanata olan tutkusuyla tanınan Gedik, meslektaşlarının ve dinleyicilerin hafızalarında derin izler bıraktı.