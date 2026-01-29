Kung Fu sinemasının efsane ismi Jackie Chan, ölümünden sonra yayınlanacak veda şarkısını duyurdu

Kung Fu sinemasının kült ismi Jackie Chan, dünyaya son mesajı olarak hazırladığı ve vefatından sonra dinleyiciyle buluşacak bir şarkı kaydettiğini duyurdu. Çin merkezli resmi haber platformu China.org.cn'nin aktardığına göre usta aktör, bu ifadeleri 28 Aralık’ta yeni filmi Unexpected Family’nin Pekin galasında paylaşmıştı.

Sahnede duygusal anlar yaşayan 71 yaşındaki Chan, son yıllarda kaybettiği dostlarının hayata bakışını kökten değiştirdiğini anlattı. Bu kayıpların kendisini düşüncelerini özgürce dile getirmeye ve anı daha derin yaşamaya yönelttiğini ifade etmişti.

JACKIE CHAN'İN SON DÜŞÜNCELERİNİN YER ALDIĞI 'O ŞARKI' GİZLİ TUTULUYOR

China.org.cn’in aktardığına göre Jacki Chan, “Söylemek istediğim ne varsa şimdi söylemeli, yapmak istediğim her şeyi hemen yapmalıyım” diyerek anın önemine dikkat çekti. Son düşüncelerini bir şarkıda topladığını ancak ailesi ve yönetiminin kararıyla bu kaydın şimdilik saklı tutulduğunu belirtti. Şarkının bugün için gizli kalacağını söyleyen sanatçı, veda gününde bu mesajın mutlaka dünyayla paylaşılmasını vasiyet etti.



JACKIE CHAN: "HERKESİ AĞLATIRIM"

Galanın ilerleyen dakikalarında izleyicilerin şarkıdan bir parça seslendirmesi yönündeki isteğini Chan, “Herkesi ağlatırım” diyerek espriyle geri çevirdi. Geçmişteki düşünce yapısına da mizahi bir dille değinen usta oyuncu, bir zamanlar efsaneleşmek uğruna tehlikeli sahnelerde genç yaşta ölmeyi hayal ettiğini, ancak artık böyle bir saplantısının kalmadığını belirtti.



JACKIE CHAN YENİ FİLMİNDE ALZHEIMER HASTASI YAŞLI BİR ADAMI CANLANDIRIYOR



Unexpected Family, Jackie Chan’in aksiyon kahramanı kimliğinden sıyrıldığı bir dönüm noktası oluyor. Filmde; Alzheimer ile mücadele eden, kiracısını öz oğlu sanan ve yabancılarla kendine yeni bir aile kuran yaşlı bir adamın hikâyesine hayat veriyor. Chan, bu rolün ardında dövüş sanatlarının ötesinde, "gerçek bir oyuncu" olarak kabul görme arzusunun yattığını belirtiyor ve şu sözleri paylaşıyor:

“Dünyaya sadece bir aksiyon yıldızı değil, aynı zamanda kung fu bilen bir oyuncu olduğumu göstermek istiyorum.”

JACKIE CHAN, KENDİ ANNESİNDEN İZLER BULDUĞU İÇİN PROJEYİ KABUL ETTİ

China.org.cn'in aktardığına göre Chan, yönetmen Li Taiyan’ın kendi büyükannesinden esinlendiği bu hikâyede kendi annesinden izler bulduğu için projeyi kabul etti. Rolüne bir hastanede Alzheimer hastalarını gözlemleyerek hazırlanan usta oyuncu, 1 Ocak 2026'da vizyona giren filmin bu hastalığa karşı farkındalığı artırmasını temenni ediyor.

Gelecek projelerini de müjdeleyen Chan; Bahar Festivali’ne özel hazırlanan Panda Plan 2 ve çekimleri 2026 sonunda başlayacak olan The Shadow’s Edge devam filmiyle beyaz perdede olacağını onayladı.