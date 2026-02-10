Şıvga Gerez kimdir? Neden vefat etti? Nereli ve kaç yaşındaydı?

Bir süredir devam eden tedavi sürecinin ardından yaşamını yitiren Şıvga Gerez, hem sahnede hem de sinema projelerindeki performansıyla iz bırakan bir isimdi.

29 Ocak 1970 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen sanatçı, 1950’li yılların ünlü oyuncusu Üftade Kimi’nin kızıydı. Gerez, özel hayatını her zaman gözlerden uzak tutmayı tercih etmişti.

ŞIVGA GEREZ'İN KARİYER YOLCULUĞU

Sanat yolculuğuna dansözlükle başlayan Gerez, İbrahim Tatlıses tarafından keşfedilmesinin ardından uzun yıllar İbo Show kadrosunda yer alarak geniş kitlelerce tanındı. Sahne enerjisini oyunculukla birleştirmeye karar veren sanatçı, sinemadaki ilk deneyimini 2001 yapımı 'Dansöz' filmiyle gerçekleştirdi.



"CERRAHPAŞALILARIN ABLASI" OLARAK İZ BIRAKTI

Şıvga Gerez’in kariyerindeki asıl dönüm noktası, 2003 yılında fenomen dizi 'Kurtlar Vadisi'ne dahil olmasıyla yaşandı. Dizide canlandırdığı otoriter "Cerrahpaşalıların Ablası" karakteri, kısa sürede televizyon dünyasının unutulmaz figürlerinden biri haline geldi. Oyunculuk alanındaki başarısını bu rolle kanıtlayan Gerez, son olarak 2010 yılında 'En Mutlu Olduğum Yer' adlı sinema filminde izleyici karşısına çıkmıştı.