Kylie Jenner’ın 75 karatlık elmaslarıyla Altın Küre görünümü

Kylie Jenner, moda ve güzellik dünyasındaki etkisini, 2 yıl önce ilişkilerine başladığı ünlü oyuncu Timothée Chalamet ile katıldığı prestijli ödül törenlerine de taşıyarak, sezonun dikkat çeken isimleri arasına yerleşiyor

4 Ocak’taki Critics’ Choice Awards’a Timothée Chalamet’e eşlik eden 28 yaşındaki Jenner, son olarak 11 Ocak Pazar günü gerçekleşen Altın Küre’deki stil tercihiyle bir kez daha gündeme geldi. Chalamet’nin 'Marty Supreme' filmindeki performansıyla adaylar arasında yer aldığı gecede, Jenner iddialı görünümüyle partnerine destek olmak için yer aldı.

Credit: Golden Globes