Kylie Jenner’ın 75 karatlık elmaslarıyla Altın Küre görünümü
Kylie Jenner, moda dünyasındaki etkisini en prestijli ödül törenlerine taşıyarak sezonun en dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. 83. Altın Küre Ödülleri’nde partneri Timothée Chalamet’ye eşlik eden Jenner, her zamanki iddialı tarzıyla gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri oluyor. Görünümünün en çarpıcı detayını ise 75 karatlık elmasları oluşturuyordu.
Kylie Jenner, moda ve güzellik dünyasındaki etkisini, 2 yıl önce ilişkilerine başladığı ünlü oyuncu Timothée Chalamet ile katıldığı prestijli ödül törenlerine de taşıyarak, sezonun dikkat çeken isimleri arasına yerleşiyor
4 Ocak’taki Critics’ Choice Awards’a Timothée Chalamet’e eşlik eden 28 yaşındaki Jenner, son olarak 11 Ocak Pazar günü gerçekleşen Altın Küre’deki stil tercihiyle bir kez daha gündeme geldi. Chalamet’nin 'Marty Supreme' filmindeki performansıyla adaylar arasında yer aldığı gecede, Jenner iddialı görünümüyle partnerine destek olmak için yer aldı.
Credit: Golden Globes
Törenin kırmızı halı seremonisine katılmamayı tercih eden Kylie Jenner, görünümünü ilk olarak sosyal medya üzerinden paylaştı. Jenner’ın tercihi, Ashi Studio imzalı, vücut hatları üzerine oturan payetli bir tasarım oldu. Düşük kalp yaka detayını omuz ve göğüs hattındaki modern askı oyunlarıyla birleştiren özel dikim elbiseye, vintage bir Gucci portföy çanta ve Christian Louboutin ayakkabılar eşlik etti.
Bu gönderiyi Instagram'da gör
Credit: @kyliejenner
KYLIE JENNER VE 75 KARATLIK ELMASLARI
Jenner'ın görünümün imza parçası ise, Lorraine Schwartz imzalı özel tasarım mücevherleriydi. 75 karatlık pırlantaların salkım formunda bir araya getirilmesiyle tasarlanan küpeleri ve pırlanta yüzükleri ile görünümünü oldukça dikkat çekici bir hale getirdi.
Credit: Golden Globes
TIMOTHEE CHALAMET KIYAFET SEÇİMİNDE SADELİKTEN YANA
Timothée Chalamet, filmi “En İyi Müzikal veya Komedi Film” dalında aday olan isimler arasında yer alırken, kıyafet seçiminde partneri Jenner’ın aksine daha sade bir yaklaşım benimsedi. Yelek, blazer ve botların içine sokulmuş pantolondan oluşan tamamen siyah bir kombin tercih eden oyuncu, görünümünü gümüş düğmeler ve aksesuarlarla tamamladı.
Credit: Golden Globes