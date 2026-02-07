Leonardo DiCaprio’nun model sevgilisi Vittoria Ceretti, 2026 Kış Olimpiyatları açılış töreninde İtalyan bayrağını taşıdı

VITTORIA CERETTI KARİYERİNİN ZİRVESİNDE

Vittoria Ceretti’nin kendi ülkesinde böylesine prestijli bir görev üstlenmesi, izleyiciler arasında ilgiyle karşılandı. Son yıllarda hem kariyerinde hem de popülerliğinde yükselen bir grafik çizen modelin 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda üstlendiği bu kritik rol, kariyerinin en güçlü dönemlerinden birini yaşadığının somut bir göstergesi niteliğinde.