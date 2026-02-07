Leonardo DiCaprio’nun model sevgilisi Vittoria Ceretti, 2026 Kış Olimpiyatları açılış töreninde İtalyan bayrağını taşıdı
Milano Cortina 2026 Kış Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nın San Siro’daki Açılış Töreni'nde, Giorgio Armani’nin 2026 İlkbahar-Yaz kampanyasının yüzü olan Vittoria Ceretti, özel tasarım beyaz bir Giorgio Armani Privé elbise ile İtalyan bayrağını onur kıtasına taşıdı.
Milano’daki San Siro Stadyumu, 6 Şubat'ta gerçekleşen 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları Açılış Töreni'nde İtalyan estetiği ile sporun buluştuğu anlara sahne oldu. Yaklaşık üç yıldır Leonardo DiCaprio ile birlikteliği süren İtalyan model Vittoria Ceretti, törende İtalyan bayrağını taşıyan isim olarak yer aldı.
GIORGIO ARMANI'YE SAYGI DURUŞU
Giorgio Armani'ye özel bir saygı duruşu niteliğindeki törende, 27 yaşındaki model Ceretti, Amerikalı şarkıcı Mariah Carey’nin performansının ardından bayrağı İtalyan Jandarması’nın (Carabinieri) seçkin onur kıtası Corazzieri’ye devretti.
ARMANI PRIVE ELBİSESİ İLE TÖRENDE YER ALDI
İki yılı aşkın süredir 51 yaşındaki Leonardo DiCaprio ile birlikteliğiyle gündemde olan Vittoria Ceretti, törende İtalyan bayrağının renklerini üzerlerinde taşıyan grubun sonunda yer aldı. Ceretti, bu resmi görev sırasında yüksek yakalı ve hacimli kol detaylarıyla öne çıkan, kendisine özel tasarlanmış beyaz bir Armani Privé elbise giydi.
VITTORIA CERETTI KARİYERİNİN ZİRVESİNDE
Vittoria Ceretti’nin kendi ülkesinde böylesine prestijli bir görev üstlenmesi, izleyiciler arasında ilgiyle karşılandı. Son yıllarda hem kariyerinde hem de popülerliğinde yükselen bir grafik çizen modelin 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda üstlendiği bu kritik rol, kariyerinin en güçlü dönemlerinden birini yaşadığının somut bir göstergesi niteliğinde.