Margot Robbie, arşivlik Vivienne Westwood seçimiyle 'Wuthering Heights' zarafetini sürdürüyor

Margot Robbie'nin yeni filmi Wuthering Heights'ın vizyona girmesine sayılı gün kaldığı şu günlerde Robbie'yi; her biri birbirinden iddialı, kimi zaman arşivlik, modern ve romantiğin bir bütün olduğu stil görünümleriyle görüyoruz. Sergilediği bu görünümler o kadar çarpıcı ve zarif ki, tüm bu sürecin moda dünyasında uzun süre etkisini sürdüreceği kesin. Tabii bu noktada stilisti Andrew Mukamal'ın yaratıcı vizyonuna ve başarısına da değinmek gerekir...



Fotoğraf: Getty Images