Margot Robbie, arşivlik Vivienne Westwood seçimiyle 'Wuthering Heights' zarafetini sürdürüyor
Son günlerde yeni filmi Wuthering Heights’ın basın turu ve galalarında sıklıkla karşımıza çıkan Margot Robbie, stilisti Andrew Mukamal ile her geçen gün daha çarpıcı görünümlere imza atarak, uzun süre konuşulacak iddialı ve zarif bir stil arşivi oluşturuyor.
Margot Robbie'nin yeni filmi Wuthering Heights'ın vizyona girmesine sayılı gün kaldığı şu günlerde Robbie'yi; her biri birbirinden iddialı, kimi zaman arşivlik, modern ve romantiğin bir bütün olduğu stil görünümleriyle görüyoruz. Sergilediği bu görünümler o kadar çarpıcı ve zarif ki, tüm bu sürecin moda dünyasında uzun süre etkisini sürdüreceği kesin. Tabii bu noktada stilisti Andrew Mukamal'ın yaratıcı vizyonuna ve başarısına da değinmek gerekir...
Haberimiz ilginizi çekebilir: Margot Robbie'nin yeni Wuthering Heights (Uğultulu Tepeler) stili
Fotoğraf: Getty Images
VIVIENNE WESTWOOD'UN ARŞİVLİK GÖRÜNÜMÜ
Londra galasını geride bırakan Margot Robbie, şehirde 'Wuthering Heights' için düzenlenen küresel içerik üreticileri soru-cevap etkinliğine, Vivienne Westwood arşivlerinden bir görünümle katıldı. Oyuncunun seçimi, İngiliz modaevinin mirasını yansıtan iki köklü tasarımı bir araya getiriyordu: Markayla özdeşleşen korse büstiyer ve hikâyesi daha eskiye dayanan "mini-crini".
Fotoğraf: Getty Images
'MINI-CRINI'
Korseler bugün Vivienne Westwood estetiğinin ayrılmaz bir parçası kabul edilse de mini-crini’nin marka kodlarındaki yeri aslında çok daha köklü. 19. yüzyıl krinolin yapısını mini formla birleştiren bu tasarım, 1985'teki ilk çıkışıyla moda tarihinin unutulmazları arasına girerek bir ekole dönüşmüştü.
Fotoğraf: Instagram/@andrewmukamal
STİLİ, FİLMİN RUHUNU YANSITIYOR
Robbie’nin üzerindeki bu deri takım, modaevinin 1988 Sonbahar koleksiyonuna ait; düşük kesimli, kolsuz bir korse büstiyer ile kapitone ve kabarık bir mini etekten oluşuyor. Viktorya döneminin karakteristik hatlarını modern bir silüetle buluşturan bu parça, Robbie'nin basın turu boyunca sürdürdüğü, 'filmin ruhuyla örtüşen stil' anlayışını destekler nitelikte.
Fotoğraf: Instagram/@andrewmukamal