Margot Robbie ve Jacob Elordi, Wuthering Heights'in Sidney prömiyerinde

HAILEY BIEBER'IN WUTHERIUN HEIGHTS GÖRÜNÜMÜ



Davetliler arasında yer alan Hailey Bieber, Wuthering Heights filminin Sidney prömiyerinde tercih ettiği siyah dantel detaylı tasarımıyla gecenin dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

Bieber'ın çiçek motifli şeffaf dantel kumaştan tasarlanan kıyafeti, geniş kolları ve derin V yakasıyla öne çıkıyordu. Transparan detaylara sahip bu görünümü, omuzlarına dökülen doğal dalgalı saçları ve ince bantlı siyah topuklu ayakkabılarıyla tamamlayan Bieber, makyajını ise minimal tutmayı tercih etti.