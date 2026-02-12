Margot Robbie ve Jacob Elordi, Wuthering Heights'in Sidney prömiyerinde
Margot Robbie ve Jacob Elordi, yeni filmleri 'Wuthering Heights'ın Sidney galası için State Theatre’da bir araya geldi. State Theatre’ın tarihi atmosferinde gerçekleşen galada Robbie, modern gotik stiliyle zarafetin tanımını yeniden yaparken; Hailey Bieber gibi dünyaca ünlü isimler de bu özel geceye eşlik etti.
Wuthering Heights (Uğultulu Tepeler) filminin başrol oyuncuları Margot Robbie ve Jacob Elordi, Sidney prömiyeri için evlerine; Avustralya'ya dönüş yaptı. Sabah saatlerinde Sidney Havalimanı’na iniş yapan ikili, kısıtlı zamana rağmen State Theatre’da düzenlenen gala gecesinde uyumlu duruşlarıyla dikkat çekti.
"GOTİK ROMANTİZM"
Margot Robbie, fildişi rengi stil görünümüyle dikkatleri üzerine çekti. Kıyafetin korse formu ve hareketli tül katmanları, filmin ruhunu yansıtan 'gotik romantizme' modern bir gönderme niteliğindeydi. Saçlarını doğal dalgalar halinde serbest bırakan yıldız, duru makyajı ve zarif choker kolyesiyle çabasız bir şıklık sergiledi.
JACOB ELORDI VE MARGOT ROBBIE'NIN GALA UYUMU
Gecenin bir diğer başrol oyuncusu Jacob Elordi, lacivert takımı ve beyaz makosenleriyle klasik şıklığın temsilcisiydi. Robbie’nin dramatik kostümünü sade bir görünümle tamamlayan 28 yaşındaki oyuncu, öz güvenli duruşu ve objektiflere yansıyan altın dişiyle prömiyerde yerini aldı.
HAILEY BIEBER'IN WUTHERIUN HEIGHTS GÖRÜNÜMÜ
Davetliler arasında yer alan Hailey Bieber, Wuthering Heights filminin Sidney prömiyerinde tercih ettiği siyah dantel detaylı tasarımıyla gecenin dikkat çeken isimlerinden biri oldu.
Bieber'ın çiçek motifli şeffaf dantel kumaştan tasarlanan kıyafeti, geniş kolları ve derin V yakasıyla öne çıkıyordu. Transparan detaylara sahip bu görünümü, omuzlarına dökülen doğal dalgalı saçları ve ince bantlı siyah topuklu ayakkabılarıyla tamamlayan Bieber, makyajını ise minimal tutmayı tercih etti.