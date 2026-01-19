Müjdat Gezen: 46 yıl sonra Perran Kutman'la Gırgıriye'de oynayacağım

Türk sinemasının unutulmaz komedi serilerinden Gırgıriye, Müjdat Gezen tarafından tiyatroya taşınıyor. 1981 yılında Kartal Tibet’in yönetmenliğinde, Adile Naşit, Münir Özkul, Perran Kutman ve Ayşen Gruda gibi usta isimlerin yer aldığı kadrosuyla bir klasik haline gelen yapım, ilk filminden tam 46 yıl sonra yeniden sahnede olacak.

GIRGIRİYE TİYATRO SAHNESİNE AKTARILIYOR

2004 yılında Cennet Mahallesi adıyla televizyon dizisine de uyarlanan Gırgıriye isimli kült eser, usta sanatçı Müjdat Gezen’in yeni sahne projesiyle tiyatro sahnesine taşınıyor.

PERRAN KUTMAN İLE YENİDEN AYNI SAHNEYİ PAYLAŞACAK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Müjdat Gezen, 7 Kocalı Hürmüz oyununun Bostancı Gösteri Merkezi’ndeki gösterimi sonrası yaptığı açıklamada, seriyi sahneye koymaya hazırlandığını duyurdu.

Perran Kutman ile yeniden aynı sahneyi paylaşacak olmanın heyecanını dile getiren Müjdat Gezen, kadrodaki rollerle ilgili şu ayrıntıları paylaştı:

“Ben yaşlandığım için Münir Özkul’un rolünü, Perran hiç yaşlanmadığı için kendi rolünü oynayacak.”

Oyunda Güllü karakterine ise Gülben Ergen hayat verecek.