Nicola Peltz’in babasından aldığı 'aylık 1 milyon dolarlık harçlık' iddiası sorgulanıyor
Nicola Peltz'in milyarder babasından aldığı aylık 1 milyon dolarlık harçlık, magazin gündeminde geniş yer bulmuştu. Son günlerde Beckham ailesiyle yaşadığı gerginliklerle sık sık gündeme gelen Nicola Peltz hakkındaki bu 1 milyon dolarlık harçlık iddiası, şimdi yeniden sorgulanıyor.
Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz'in isimlerini son günlerde, hatta evlendikleri günden beri sıkça duyuyoruz. Victoria ve David Beckham ile oğulları Brooklyn arasında yaşanan görüş ayrılıkları ve ilişkilerindeki kopukluk, aile içindeki sır perdesini her geçen gün biraz daha aralıyor. Bu iddiaların üzerine eklenen yeni ve çarpıcı bir gelişme ise magazin gündeminde geniş yer buldu: Nicola Peltz'in milyarder babasından aylık 1 milyon dolar harçlık aldığı iddiası.
HELLO!'nun haberine göre bir kaynak, Nicola Peltz’in milyarder babası Nelson Peltz’ten aldığı 'harçlık' konusuna dair gerçekleri özel olarak açıkladı.
İDDİALARIN SOMUT BİR DAYANAĞI YOK
Söz konusu iddiaların somut bir dayanağı olmadığı anlaşıldı. Konuya dair HELLO! dergisine bilgi veren bir kaynak, durumun tamamen gerçek dışı olduğunu şu sözlerle ifade etti: "Bu iddia %100 asılsızdır. Söz konusu ifadenin bir kaynağı yok çünkü doğru değil. Bu, tamamen yoktan var edilmiş uydurma bir dedikodudan ibaret."
"KIZIMA HER AY 1 MİLYON DOLAR HARÇLIK VERİYORUM"
Bu iddia ilk olarak, gazeteci Marina Hyde’ın Richard Osman ile birlikte sunduğu 'The Rest is Entertainment' adlı podcast programında ortaya atılmıştı. Hyde, Brooklyn Beckham ve ailesi arasındaki süregelen krizi yorumlarken bu yüksek miktarı gündeme taşıyan isim olmuştu.
Marina Hyde, programda şu sözleri paylaşmıştı: "Duyduğum kadarıyla Beckhamlar Brooklyn’e yüklü bir miktar para veriyorlar ancak bu uçuk bir rakam değil, bir bakıma onun kendi ayakları üzerinde durması ve bağımsız olması gibi bir hayalleri var."
Hyde, konuşmasına şu sözlerle devam etti:"Belki Nelson Peltz bunu reddedecektir ama duyduğuma göre onlara, 'Kızıma her ay 1 milyon dolar harçlık veriyorum' demiş."
BECKHAMLAR, BROOKLYN'İN SÖZLEŞMEYİ İMZALAYACAK TARAF OLACAĞINA İNANMAMIŞLARDI
Gazeteci Marina Hyde'ın dikkat çektiği en çarpıcı detaylardan biri, ailelerin ekonomik güç savaşıydı. Hyde, Beckhamların bu evlilik sürecinde beklemedikleri bir durumla karşılaştıklarını şu sözlerle ifade etti: "Beckhamların, çocuklarının yapacağını hiç düşünmedikleri tek şey evlilik sözleşmesini imzalayan taraf olmalarıydı, bunun tam tersi olacağını sanıyorlardı."