Nicola Peltz’in babasından aldığı 'aylık 1 milyon dolarlık harçlık' iddiası sorgulanıyor

Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz'in isimlerini son günlerde, hatta evlendikleri günden beri sıkça duyuyoruz. Victoria ve David Beckham ile oğulları Brooklyn arasında yaşanan görüş ayrılıkları ve ilişkilerindeki kopukluk, aile içindeki sır perdesini her geçen gün biraz daha aralıyor. Bu iddiaların üzerine eklenen yeni ve çarpıcı bir gelişme ise magazin gündeminde geniş yer buldu: Nicola Peltz'in milyarder babasından aylık 1 milyon dolar harçlık aldığı iddiası.

HELLO!'nun haberine göre bir kaynak, Nicola Peltz’in milyarder babası Nelson Peltz’ten aldığı 'harçlık' konusuna dair gerçekleri özel olarak açıkladı.