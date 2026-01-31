Nicola Peltz’in kilo kaybının arkasındaki gerçek

Brooklyn Beckham'ın ailesi ile olan gerginlikleri magazin gündemindeki yerini korurken, Beckham ve Nicola Peltz çiftinin romantik paylaşımları, adeta 'her şeye rağmen mutluyuz' dedikleri bir fotoğraf serisi niteliğindeydi. Peltz'in son karelerinde fark edilen belirgin kilo kaybı ise takipçilerinin gözünden kaçmadı. Peltz'in bu değişiminin ardındaki sır perdesi aralandı. İşte detaylar...

Selena Öztorun
Nicola Peltz’in son Instagram paylaşımları, oyuncunun belirgin kilo kaybı üzerine bir tartışma başlattı. Takipçilerinin dikkatinden kaçmayan bu değişimle ilgili detaylar, oyuncuya yakın kaynaklar aracılığıyla netleşmeye başladı.

'PRIMA' FİLMİ İÇİN SIKI HAZIRLIK SÜRECİ

Page Six'in haberine göre Nicola Peltz’in bu değişimi bir tesadüf değil. Oyuncuya yakın kaynaklar, Peltz’in başrolünü üstleneceği bale temalı 'Prima' filmi için yoğun bir disipline girdiğini belirtiyor.

NICOLA PELTZ BAŞ BALERİNİ CANLANDIRACAK

Filmde bir baş balerini canlandıracak olan Peltz’in, karakterin gerektirdiği fiziksel görünüme kavuşmak adına ağır bir antrenman programı uyguladığı belirtiliyor.

'MARGO' KARAKTERİNE HAYAT VERECEK

Faye Dunaway ve Mira Sorvino gibi isimlerle kamera karşısına geçecek olan Peltz, filmde modern dünyanın dayatmalarıyla geleneksel sanatı arasında kalan Margo karakterine hayat verecek.