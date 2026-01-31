Nicola Peltz’in kilo kaybının arkasındaki gerçek

'PRIMA' FİLMİ İÇİN SIKI HAZIRLIK SÜRECİ



Page Six'in haberine göre Nicola Peltz’in bu değişimi bir tesadüf değil. Oyuncuya yakın kaynaklar, Peltz’in başrolünü üstleneceği bale temalı 'Prima' filmi için yoğun bir disipline girdiğini belirtiyor.