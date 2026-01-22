Nicole Kidman, Keith Urban ile ayrılık sürecinde kızlarıya Antarktika'da vakit geçirdi
Keith Urban ile boşanma sürecini resmen tamamlayan Nicole Kidman, kızlarıyla birlikte çıktığı Antarktika gezisinden kareler paylaştı. Yedi kıtayı gezme hedefini bu yolculukla tamamlayan ünlü oyuncu, yeni yıla ailesiyle taze bir başlangıç yaptı...
Nicole Kidman ve Keith Urban, boşanma sürecini karşılıklı anlaşarak noktalamıştı. Kidman, bu süreçte çocuk nafakası alma hakkından vazgeçmişti.
Kidman, "şiddetli geçimsizlik" gerekçesiyle üç ay önce mahkemeye başvurmuştu. Çiftin üzerinde anlaştığı protokol, 6 Ocak’ta mahkemeye sunularak resmiyet kazandı.
AYRILIK SÜRECİNDE ANTARKTİKA
Nicole Kidman, yedi kıtanın tamamını gezme hedefine son durağı olan Antarktika ile ulaştı. 58 yaşındaki oyuncu, 21 Ocak Çarşamba günü Instagram hesabından kızları Sunday Rose ve Faith Margaret ile çıktığı geziden kareler paylaştı.
KIDMAN'IN 7. KITAYA SEYAHATİ
Kidman paylaşımına, "Beni 7. kıtama götürdüğün için teşekkürler @SilverSea! Aile ve dostlarla, hayatta bir kez yaşanacak bir macera" notunu düştü.
Fotoğrafların birinde, ünlü oyuncu ve kızlarının sert hava koşullarına uygun kar kıyafetleri giydiği görülüyor. Diğer karelerde ise Kidman’ın buzullara karşı poz verdiği ve gemide kitap okuyarak vakit geçirdiği anlar yer alıyor.
Bir diğer fotoğrafta ise Oscar ödüllü oyuncu, arkasında bir buzulun olduğu teknede beyaz şişme montu ve siyah pantolonuyla poz veriyor.