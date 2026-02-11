Nirvana'nın solisti Kurt Cobain'in ölümü hakkında yeni iddialar

20 Şubat 1967’de doğan Kurt Cobain, 1987’de kurduğu Nirvana ile müzik dünyasında devrim yaratarak 90’lı yılların kültürel ruhunu şekillendirdi. 1991 tarihli Nevermind albümü ve simgeleşen eserleriyle rock müziğin yönünü değiştiren Cobain, büyük başarısına rağmen endüstrinin dayatmalarıyla çatışan ve içsel mücadelelerini sanatına yansıtan bir isimdi. Özgün sesi ve derinlikli duruşu, onu bir müzisyenden öte, nesiller boyu sürecek bir dönemin simgesi haline getirdi.



Cobain’in 5 Nisan 1994 tarihinde hayata veda etmesi, hayranlarını ve müzik dünyasını derinden sarsmıştı. O güne ait veriler ve olay yerine dair şüpheler, bugün dünya basınında yeniden geniş yer buluyor. İşte Kurt Cobain’in ölümü hakkındaki yeni iddialar...

5 NİSAN 1994'TE KURT COBAIN VEFAT ETMİŞTİ

Müzik dünyası, 5 Nisan 1994’te Seattle’dan gelen haberle sarsıldı. Cobain, 27 yaşındayken evinde hayatını kaybetmiş halde bulunmuştu. Olay yerindeki fiziksel bulgular ve bırakılan bazı notlar neticesinde yetkililer durumu, müzisyenin bir silah ile kendi yaşamına son verdiği şeklinde kayda geçirmişti. Bu trajik veda, sanatçının adını popüler kültürdeki hüzünlü bir listenin parçası haline getirse de beraberinde bugüne dek bitmeyen soru işaretlerini de getirdi...

KURT COBAIN'İN ÖLÜMÜNE DAİR YENİ İNCELEMELER VE BİLİMSEL ŞÜPHELER



Konuyla ilgili yeni bulgular, ilk olarak 10 Şubat 2026 tarihinde Daily Mail tarafından yayımlanan ve araştırmacı Michelle Wilkins ile yapılan özel görüşmeye dayanan haberle kamuoyuna duyuruldu. Bu raporun yayımlanması, olayın uluslararası basında geniş yankı bularak yeniden dünya gündemine taşınmasını sağladı.

Adli tıp uzmanları Brian Burnett ve Michelle Wilkins’in modern tekniklerle yeniden ele aldığı dosyada, Cobain’in ölümüne dair önemli şüpheler öne sürülüyor. Otopsi raporundaki organ hasarlarının anlık bir yaralanmadan ziyade süregelen bir oksijen yetersizliğine işaret etmesi, vücuttaki toksik madde seviyesinin kişiyi fiziksel eylem gerçekleştiremeyecek kadar savunmasız bırakması ve olay yerindeki eşyaların olağan dışı bir simetriyle düzenlenmiş olması, dışarıdan kurgulanmış bir müdahale olasılığını güçlendiriyor.

Bu yeni bilimsel iddialara rağmen, Seattle Polisi ve ilgili adli tıp ofisleri resmi görüşlerini koruyor. Yapılan açıklamalarda, ilk incelemelerin usulüne uygun olduğu ve mevcut sonucun geçerliliğini sarsacak nitelikte yeni bir kanıtın henüz dosyaya eklenmediği belirtiliyor.