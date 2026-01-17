Oğulcan Engin’le aşk yaşayan İlayda Alişan: Seda Sayan’ı oynamaktan gurur duyarım
Oğulcan Engin ile bir süredir aşk yaşayan İlayda Alişan, geçtiğimiz akşam objektiflere takıldı. Seda Sayan’ın yaptığı, "Kendi hayatımı anlatan bir film çekilirse beni müstakbel gelinim İlayda Alişan canlandırsın" çıkışı hatırlatılınca Alişan’dan yanıt gecikmedi...
Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile mutlu bir beraberlik sürdüren İlayda Alişan, son dönemde Sayan ile aralarındaki samimi ve güçlü bağla da gündemden düşmüyor.
NE ZAMAN GELİN OLACAK?
Hürriyet'in haberine göre Bebek’teki bir mekânda görülen İlayda Alişan, arkadaşının doğum günü kutlamasındaydı.
Alişan, muhabirlerin “Ne zaman gelin olacaksınız?” sorusu üzerine “Bilemem, nasip kısmet. Daha 2.5 yıl oldu. Ben memnunum halimden. Şu an ikimiz de çok keyifliyiz. Hayırlısıysa olur böyle şeyler” yanıtını paylaştı.
Seda Sayan’a geçtiğimiz günlerde, hayatının beyaz perdeye aktarılması durumunda kendisini kimin canlandırmasını istediği sorulmuş; sanatçının yanıtı ise net olmuştu: “Hayatım film olursa beni gelin adayım İlayda Alişan oynar.”
Bu sözlerin hatırlatıldığı İlayda Alişan, Sayan’ın yorumuna büyük bir heyecanla karşılık verdi ve hislerini; “Keşke oynasam. O kadar çok isterim ki. Gurur duyarım, onur duyarım. Hatta layığıyla yapamama endişesi yaşarım” sözleriyle dile getirdi.