Paris Hilton ve Carter Reum ile evlendi: Hilton, 4 gelinlik giydi!

Televizyon dünyasının yıldızı, Hilton otellerinin varisi olan dünyaca ünlü yıldız Paris Hilton, Carter Raum ile geçtiğimiz Şubat ayında nişanlanmıştı. Çift, 11 Kasım Perşembe günü Los Angeles'ta dünyaevine girdi. Düğün Hilton'un büyükbabası Barron'un Bel-Air malikanesinde gerçekleşti.

Üç gece olarak planlanan kutlama, malikanede verilen davet ile başladı. Cuma günü Santa Monica İskelesi'nde bir karnaval ile ve cumartesi günü siyah kravatlı bir parti ile kutlamalar devam edecek.

Paris Hilton'un kardeşi Nicky Hilton ve pek çok yakın arkadaşı nedime oldu. Nedimeler pembe dantel elbiseler giyerek Paris Hilton'u bu mutlu gününde yalnız bırakmadılar.

40 yaşındaki otel varisi, katıldığı bir televizyon programında düğün günü birkaç kıyafet değişikliği yapacağını açıklamıştı. Hilton, merakla beklenen gelinliğini Instagram hesabından önce duvağını göstererek "Benim sonsuzluğum bugün başlıyor" sözleriyle paylaştı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Paris Hilton (@parishilton)'in paylaştığı bir gönderi

Paris Hilton, ilk önce özel bir tasarım olan Oscar de la Renta (@oscardelarenta) imzalı bir gelinlik giyindi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Paris Hilton (@parishilton)'in paylaştığı bir gönderi

Çift ilk danslarını Bruno Mars'ın “Just the Way You Are” şarkısı eşliğinde yaptı. Ardından Demi Lovato, “I Will Always Love You” adlı şarkıyı söyledi.

Hilton'un gelinliğine imza atan tasarımcılar "Zamansız, zarif, şık ve ikonik bir şey istedik ve çok mutluyuz” dedi. Stilist Sammy K aksesuar seçiminde, Eduardo Ponce ve Steve Tabiamba ise sırasıyla saç ve makyajda yardımcı oldular. Hilton'un stilisti ve saç tasarımcısı "Genel hedefimiz zamansız bir güzellikti. Paris'in taze ve şık görünmesini istedik. Elbise tam bir başyapıt, abartıya kaçmak istemedik. Keskin ve sade tuttuk” dedi.

Görünen o ki 2021 sezonunun "zamansız şıklık" kavramı Paris Hilton'un hazırlanmasındaki en büyük ilham kaynağı olmuş.

Paris Hilton, “Küçük bir kızken kendime hep büyükbabamın eski malikanesinde evleneceğimi söylerdim. Burada peri masalı düğünüm olduğunu hayal ettim ve bunun gerçekten gerçekleşmesi inanılmaz. Bu ev pek çok anıyı geri getiriyor ve bu gün burada ailemle ve tüm sevdiklerimle birlikte olmak benim için çok şey ifade ediyor.” dedi.

Düğüne, Kim Kardashian, Demi Lovato, Emma Roberts, Bebe Rexha, Ashley Benson, Rachel Zoe, Paula Abdul gibi birçok ünlü isim katıldı.

Beş katmanlı düğün pastası, Joanie ve Leigh's Cakes tarafından hazırlandı.

PARİS HİLTON'UN GELİNLİKLERİ...



Paris Hilton salona girişinde ve sadıç önünde "I do" dediği esnada Oscar de La Renta tasarımlı gelinliği giydi.

Paris Hilton'un ilk danslarında tercih ettiği ikinci gelinliği ise Galia Lahav (@galialahav) oldu. Hilton, tüm gece daha rahat dans edebilmek için yine Oscar de la Renta imzalı kısa bir elbise tercih etti.

Hilton'un son tercihi, payet ve inci işlemeli ve şeffaf pelerinli özel bir Pamella Roland (@pamellaroland) elbisesi oldu.