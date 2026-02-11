Poyraz Karayel'in Sefer'i Kanbolat Görkem Arslan hayatını kaybetti

'Poyraz Karayel' dizisiyle tanınan Kanbolat Görkem Arslan, gece yarısı Beyoğlu’ndaki evinde rahatsızlandı. Eşinin çağrısı üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Arslan, yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamadı.





KANBOLAT GÖRKEM ARSLAN'IN ÖLÜM SEBEBİ NEDİR?

1998 yılında tiyatroyla başladığı kariyerinde; 'Daire', 'Yurt' ve 'Teslimiyet' gibi sinema filmlerinin yanı sıra 'Ezel', 'Yer Gök Aşk' ve son olarak TRT 1'de yayınlanan 'Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi' gibi geniş kitlelere ulaşan dizilerde rol alan Arslan’ın vefatı, sanat dünyasında üzüntüyle karşılandı.

Ünlü oyuncunun ölüm nedeninin kalp krizi olduğu açıklandı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edilen Arslan'ın, yolda ve hastanede kalbinin durduğu belirtildi. Doktorların yoğun müdahalesine rağmen Arslan yaşamını yitirdi.



KANBOLAT GÖRKEM ARSLAN'IN MENAJERİ VEFAT HABERİNİ DOĞRULADI



Arslan'ın vefat haberini sosyal medya üzerinden doğrulayan menajeri Selin Kök, ölüm nedeninin kalp krizi olduğunu bildirdi. Kök, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Değerli oyuncumuz Kanbolat Görkem Arslan'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz. Cenaze töreni bilgileri netleşince paylaşılacaktır."



