Kanbolat Görkem Arslan kimdir?

KANBOLAT GÖRKEM ARSLAN'IN YER ALDIĞI PROJELER



Kariyeri boyunca hem ekranda hem de beyaz perdede dikkat çeken karakterlere hayat veren Arslan, 'Hatırla Sevgili'de Mahir Çayan, 'Ezel'de Mesut Süre ve 'Poyraz Karayel'de geniş kitlelerce sevilen Sefer Kılıçarslan rolleriyle hafızalarda yer edindi. 'Servet' dizisinde canlandırdığı hırslı Yener Fettah karakteriyle oyunculuk alanındaki tecrübesini genişleten sanatçı, son dönemde 'Kuruluş Osman', 'Destan' ve 'Alparslan: Büyük Selçuklu' gibi tarihi yapımlarda yer aldı. 2025 yılında ise 'Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi' dizisinde Gümüştekin karakteriyle izleyici karşısına çıkmıştı.

Sinema dünyasında da aktif olan Arslan, 'Hayatın Tuzu', 'Teslimiyet', 'Yurt' ve 'Daire' gibi projelerde rol alarak sanatsal derinliği olan yapımlarda yer almayı tercih etti.