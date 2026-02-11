Kanbolat Görkem Arslan kimdir?
"'Poyraz Karayel' dizisiyle tanınan Kanbolat Görkem Arslan, hayatını kaybetti. Sanat camiasını ve sevenlerini üzen bu haberin ardından menajeri Selin Kök, ünlü oyuncunun ölüm sebebinin kalp krizi olduğunu kamuoyuna duyurdu. Kanbolat Görkem Arslan'ın hayatı ve kariyeri hakkında tüm detaylar...
Poyraz Karayel, 'Kuruluş Osman' ve 'Yer Gök Aşk' gibi yapımlarla tanınan 45 yaşındaki Kanbolat Görkem Arslan'ın, Beyoğlu'ndaki evinde kalp krizi geçirdiği ve sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.
İşte genç yaşta hayatını kaybeden oyuncunun kariyerine ve yaşamına dair detaylar...
KANBOLAT GÖRKEM ARSLAN VE KARİYERİNİN İLK ADIMLARI
4 Kasım 1980’de Düzce’de dünyaya gelen Kanbolat Görkem Arslan, oyunculuk eğitimini Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nde tamamladı. Henüz konservatuvar yıllarındayken, 1998 yılında tiyatro sahnelerine adım atan Arslan, televizyon kariyerine ise 2004 yapımı 'Çemberimde Gül Oya' dizisiyle başladı.
KANBOLAT GÖRKEM ARSLAN'IN YER ALDIĞI PROJELER
Kariyeri boyunca hem ekranda hem de beyaz perdede dikkat çeken karakterlere hayat veren Arslan, 'Hatırla Sevgili'de Mahir Çayan, 'Ezel'de Mesut Süre ve 'Poyraz Karayel'de geniş kitlelerce sevilen Sefer Kılıçarslan rolleriyle hafızalarda yer edindi. 'Servet' dizisinde canlandırdığı hırslı Yener Fettah karakteriyle oyunculuk alanındaki tecrübesini genişleten sanatçı, son dönemde 'Kuruluş Osman', 'Destan' ve 'Alparslan: Büyük Selçuklu' gibi tarihi yapımlarda yer aldı. 2025 yılında ise 'Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi' dizisinde Gümüştekin karakteriyle izleyici karşısına çıkmıştı.
Sinema dünyasında da aktif olan Arslan, 'Hayatın Tuzu', 'Teslimiyet', 'Yurt' ve 'Daire' gibi projelerde rol alarak sanatsal derinliği olan yapımlarda yer almayı tercih etti.
OYUNCUNUN SAHNEDEKİ BAŞARISI
Tiyatroyu kariyerinin merkezinde tutan oyuncu; 'Uyarca', 'Köpeklerin İsyan Günü', 'Öküz', 'Hiçbi Şey Olmamış Gibi' ve 'Ruki' gibi pek çok oyunda sahne aldı. Son dönemde sahnelediği 'Ruki' adlı oyunla izleyicileriyle buluşmaya devam ediyordu.