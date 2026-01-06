Prens Harry ve Meghan Markle’ın evliliği sarsıntıda
Prens Harry, 2026’ya ailesi içinde giderek artan bir gerilimle adım atıyor. İddiaya göre; İngiltere’ye olası dönüşü konusunda Meghan Markle ile yaşadığı görüş ayrılıklarının, çiftin evliliği üzerinde ciddi bir baskı oluşturdu.
2020 yılında kraliyet görevlerinden çekilen Sussex Dükü ve Düşesi, İngiltere’yi geride bırakarak yeni bir hayat kurdu. Los Angeles'ta, Kraliyet ailesinden bağımsız bir hayat sürmeye odaklanan çift, medya görünürlüğünü sınırladı ve kendi projeleriyle sosyal adalet, çevre ve hayır işlerine yöneldi.
KRAL CHARLES'IN SAĞLIK SORUNLARI
Ancak son dönemde Kral Charles’ın yaşadığı sağlık sorunları ve eylül ayında gerçekleşen özel bir görüşmenin ardından Harry’nin, kraliyet ailesiyle ilişkilerini yeniden onarma arayışına girdiği belirtiliyor.
MEGHAN MARKLE VE PRENS HARRY'NİN ZITLAŞMASI
İddialara göre Meghan Markle, Harry’nin İngiltere’ye dönme fikrine pek de sıcak bakmıyor. Uluslararası basına göre, bu konu, çift arasında son derece duygusal bir çatışmaya dönüşmüş durumda ve evliliklerini ayrılma noktasına sürükleyebilir gibi görünüyor...
PRENS HARRY'NİN BABASININ SAĞLIĞI VE DÖNÜŞ PLANI
Kaynaklar, çiftin yaşadığı gerilimin temelinde onları farklı yönlere çeken iki ayrı kaygının bulunduğunu ifade ediyor. Harry, babası Kral Charles'ın sağlık durumunun kötüleşmesiyle birlikte ailesiyle barışma fırsatlarını kaçırdığı düşüncesine kapılırken, İngiltere’ye dönme isteği her geçen gün daha acil bir hal alıyor.