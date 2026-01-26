Prenses Kate, Prens William’ın yasak aşkını tüm kraliyet çevrelerinden dışlıyor
Kanser tedavisi sürecinin ardından Prenses Kate, kraliyet yaşantısındaki sosyal sınırlarını daha net çizmeye başladı. Prens William ile gelecekteki görevlerine odaklanan Prenses, bir yandan da eşinin sadakatsizlik iddialarının yol açtığı olumsuz etkilerle başa çıkıyor. İşte detaylar...
Prenses Kate’in, kraliyet çevresindeki sosyal sınırlarını yeniden belirlediği konuşuluyor. Yabancı basına konuşan kaynaklarına göre; Prens William hakkındaki sadakatsizlik iddialarının yarattığı rahatsızlık sürerken, Kate’in bu söylentilerin odağındaki ismi kendi sosyal çevresinden tamamen uzak tutma kararı aldığı belirtiliyor.
Kamuoyu önünde beraberliklerini koruyan Prenses Kate ve Prens William çifti için 2019 yılında gündeme gelen bu iddialar, etkisini hissettirmeye devam ediyor.
"SÖYLENTİLER İLK ÇIKTIĞINDA KATE BÜYÜK SARSINTI YAŞADI"
Bu söylentilerde William’ın adı Cholmondeley Markizi Rose Hanbury ile anılmıştı. İddialar hiçbir zaman doğrulanmasa da kaynaklar, bu durumun Kate üzerindeki duygusal etkisinin geçmediğini belirtiyor.
Bir kaynak konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Söylentiler ilk çıktığında Kate büyük bir sarsıntı yaşadı. Güvendiği ve dengeli bulduğu hayatına olan inancı zedelendi. Bu durumun açtığı duygusal yara, zaman geçse de tam anlamıyla kapanmadı."
GERGİNLİKLER YAŞANSA DA HER İKİSİ DE ZORLUKLARI BİRLİKTE AŞMAYA KARARLI
Galler Prensi ve Prensesi'nin, altı yıl önce artan spekülasyonlar üzerine danışmanlık desteği aldığı biliniyor. Yakın çevreleri, çiftin evliliklerine bağlı olduğunu ve ayrılığın söz konusu olmadığını belirtse de bir kaynak, ilişkinin uzun süreli bir baskıya göğüs germek zorunda kaldığını ifade etti.
Aynı kaynak şunları ekledi: "İlişkilerinin en zorlu dönemlerinden biriyle yüzleşmek ve yola devam edebilmek için ciddi bir çaba sarf etmek zorunda kaldılar. Evliliklerinde zaman zaman gerginlikler yaşansa da her ikisi de pes etmek yerine aileyi bir arada tutmaya ve zorlukları birlikte aşmaya kararlı."
PRENSES KATE SINIRLARINI NETLEŞTİRİYOR
Kanser tedavisi sonrası kraliyet yaşantısındaki sınırlarını netleştiren Prenses Kate, özellikle adı Prens William ile anılan Markiz Rose Hanbury’yi sosyal çevresinden tamamen uzak tutma kararı aldı.