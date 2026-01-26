Prenses Kate, Prens William’ın yasak aşkını tüm kraliyet çevrelerinden dışlıyor

GERGİNLİKLER YAŞANSA DA HER İKİSİ DE ZORLUKLARI BİRLİKTE AŞMAYA KARARLI

Galler Prensi ve Prensesi'nin, altı yıl önce artan spekülasyonlar üzerine danışmanlık desteği aldığı biliniyor. Yakın çevreleri, çiftin evliliklerine bağlı olduğunu ve ayrılığın söz konusu olmadığını belirtse de bir kaynak, ilişkinin uzun süreli bir baskıya göğüs germek zorunda kaldığını ifade etti.

Aynı kaynak şunları ekledi: "İlişkilerinin en zorlu dönemlerinden biriyle yüzleşmek ve yola devam edebilmek için ciddi bir çaba sarf etmek zorunda kaldılar. Evliliklerinde zaman zaman gerginlikler yaşansa da her ikisi de pes etmek yerine aileyi bir arada tutmaya ve zorlukları birlikte aşmaya kararlı."