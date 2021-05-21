Rekabet Kurumu: Whatsapp güncellemesi Türkiye'de uygulanmayacak

WHATSAPP GÜNCELLEMESİ TÜRKİYE'DE UYGULANMAYACAK

Kurumdan yapılan açıklamada Rekabet Kurumu tarafından alınan tedbir kararı ve yapılan incelemeler sonrasında WhatsApp tarafından veri paylaşımını içeren söz konusu güncellemenin, onaylayan kullanıcılar dâhil olmak üzere, Türkiye’deki hiçbir kullanıcı açısından yürürlüğe girmeyeceği konusunda kuruma bildirim yapıldığı duyuruldu.

GÜNCELLEMEYE İLİŞKİN TEDBİR KARARI ALINMIŞTI

Whatsapp'in veri paylaşımını içeren kullanım koşullarının ve gizlilik ilkesinin güncellenmesi ve bunların kullanıcıları tarafından onaylanmasını istemesi sonrasında 11 Ocak 2021 tarihinde Rekabet Kurumu tarafından söz konusu güncellemeye ilişkin geçici tedbir kararı alınmıştı.

Bunu takip eden dönemde WhatsApp tarafından planlanan güncelleme, küresel çapta, 15 Mayıs 2021 tarihine kadar ertelenmişti.

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