Semiramis Pekkan Fikret Hakan ile evliliğini yıllar sonra anlattı

DAHA SADECE 15 YAŞINDAYKEN EVLENMİŞTİ

Semiramis Pekkan, Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden Fikret Hakan ile yaptığı ilk evlilik hakkında konuştu. Pekkan’ın 15 yaşında olduğu 1963 yılında yapılan bu evlilik, aynı yıl boşanmayla sonuçlanmıştı. O dönem magazin gündeminde oldukça sansasyonel bir yer edinen bu evlilik, üzerinden yıllar geçmesine rağmen Pekkan’ın açıklamalarıyla yeniden gündeme geldi.