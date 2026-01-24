Semiramis Pekkan Fikret Hakan ile evliliğini yıllar sonra anlattı
Semiramis Pekkan, Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden Fikret Hakan ile yaptığı ilk evliliğin perde arkasını araladı. Pekkan, 15 yaşındayken yaptığı bu evliliğin aslında zorla olduğunu paylaştı. İşte Semiramis Pekkan'ın evliliğine dair tüm detaylar...
Akciğer kanseri mücadelesiyle gündemde olan Semiramis Pekkan, 'Serda Büyükkoyuncu ile Masadaki Sırlar' programının konuğu oldu. Geçmişe dair samimi açıklamalarda bulunan Pekkan, 2017 yılında vefat eden Yeşilçam’ın efsane ismi Fikret Hakan ile henüz 15 yaşındayken gerçekleştirdiği ilk evliliğine dair bilinmeyenleri paylaştı.
DAHA SADECE 15 YAŞINDAYKEN EVLENMİŞTİ
Semiramis Pekkan, Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden Fikret Hakan ile yaptığı ilk evlilik hakkında konuştu. Pekkan’ın 15 yaşında olduğu 1963 yılında yapılan bu evlilik, aynı yıl boşanmayla sonuçlanmıştı. O dönem magazin gündeminde oldukça sansasyonel bir yer edinen bu evlilik, üzerinden yıllar geçmesine rağmen Pekkan’ın açıklamalarıyla yeniden gündeme geldi.
İLK KARŞILAŞMA PEKKAN'DA DERİN BİR İZ BIRAKTI
Henüz 15 yaşındayken Galatasaray Adası’nda gerçekleşen, Fikret Hakan ile olan ilk karşılaşmanın kendisinde bıraktığı derin izi anlatan Pekkan, Hakan’ın etkileyici duruşu karşısında yaşadığı heyecanı paylaştı. Babasının durumu fark etmesiyle evlilik sürecin hızlandığını belirten ünlü isim, bu birlikteliğin bir anlamda 'zorunlu' bir evliliğe dönüştüğünü ifade etti.
Fotoğraf: arsiv.bigmedia.com.tr
"BAYGINLIK GEÇİRMEMEK İÇİN KENDİMİ ZOR TUTTUM"
Pekkan, Fikret Hakan'ı ilk gördüğü anı programda şu sözlerle anlattı:
“Fikret Hakan’ı ilk kez Galatasaray Adası’nda gördüm. 15 yaşındaydım. Tekneden bir indi; dünyanın en yakışıklı erkeklerinden biri. Baygınlık geçirmemek için kendimi zor tuttum. Yanımıza gelip ‘Bu ne güzel manzara’ dedi. Akşam dans ettik."
Fotoğraf: arsiv.bigmedia.com.tr