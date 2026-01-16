Serenay Sarıkaya hakkında bilmediğiniz 7 gerçek

BAYRAM KUTLAMALARININ ÖNEMİ BÜYÜK

Serenay Sarıkaya'nın kariyerindeki başarılı adımları, işine duyduğu tutku ve bağlılık aslında karakterinden geliyor. Ailesine ve yakın çevresine de oldukça bağlı olan oyuncunun, daha önce bir bayram günü sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım da bunun bir göstergesi:

"Her bayram olduğu gibi bu bayram da önce cicilerimi giyip hazırlandım (Anne tarafım bayramlarda -özellikle anneanneme giderken- güzel ve bakımlı olma işini çok ciddiye alır. ) sonra da sevdiğim büyüklerimi, ailemi arayarak güne başladım. Babamı aradım önce. Çünkü ne kadar geç ararsam o kadar bozulur. Bayram namazından çıkarken yakaladım babamı. Onu çok sevdiğimi, sağlıkla, sıhhatle beraber nice bayramlar görmeyi dilediğimi söyledim. Sonra annemi aradım. Güzel bir bayram kahvaltısı yapmışlar, dolaşmaya çıkacaklarmış birazdan. Anneme de onu çok sevdiğimi söyledim. Her zamanki gibi gözlerimden anladı burukluğumu. “çok şükür sağlıklıyız, işin gücün yolunda buna da şükür, at kırgınlıklarını, kucakla herkesi ve her şeyi. Biz bugünlere başımıza ne gelirse gelsin kucaklayarak ve affederek geldik.” Dedi. Dağılmamak için gözlerimi kaçırdım.

Normalde Anneannemi arardım sonra."