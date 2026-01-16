Serenay Sarıkaya hakkında bilmediğiniz 7 gerçek
Oyunculuk kariyerini tiyatro sahnesi ve moda dünyasındaki iş birlikleriyle zenginleştiren Serenay Sarıkaya’nın, bugüne kadar pek gündeme gelmeyen yönlerini mercek altına alıyoruz.
Yetenekli oyunculuğuyla uluslararası yapımlarda yer alan ve pek çok ödül kazanan Serenay Sarıkaya, projelerindeki başarısının yanı sıra moda dünyasındaki ikonik iş birlikleriyle de tanınıyor. Alice Müzikali ile tiyatro sahnesindeki performansını başarıyla sergiledi.
Peki, bu kadar popüler bir ismin kariyerine ve özel hayatına dair az bilinen detaylar neler?
İşte Serenay Sarıkaya'nın hayatına dair pek konuşulmayan 7 gerçek:
BAYRAM KUTLAMALARININ ÖNEMİ BÜYÜK
Serenay Sarıkaya'nın kariyerindeki başarılı adımları, işine duyduğu tutku ve bağlılık aslında karakterinden geliyor. Ailesine ve yakın çevresine de oldukça bağlı olan oyuncunun, daha önce bir bayram günü sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım da bunun bir göstergesi:
"Her bayram olduğu gibi bu bayram da önce cicilerimi giyip hazırlandım (Anne tarafım bayramlarda -özellikle anneanneme giderken- güzel ve bakımlı olma işini çok ciddiye alır. ) sonra da sevdiğim büyüklerimi, ailemi arayarak güne başladım. Babamı aradım önce. Çünkü ne kadar geç ararsam o kadar bozulur. Bayram namazından çıkarken yakaladım babamı. Onu çok sevdiğimi, sağlıkla, sıhhatle beraber nice bayramlar görmeyi dilediğimi söyledim. Sonra annemi aradım. Güzel bir bayram kahvaltısı yapmışlar, dolaşmaya çıkacaklarmış birazdan. Anneme de onu çok sevdiğimi söyledim. Her zamanki gibi gözlerimden anladı burukluğumu. “çok şükür sağlıklıyız, işin gücün yolunda buna da şükür, at kırgınlıklarını, kucakla herkesi ve her şeyi. Biz bugünlere başımıza ne gelirse gelsin kucaklayarak ve affederek geldik.” Dedi. Dağılmamak için gözlerimi kaçırdım.
Normalde Anneannemi arardım sonra."
Bu gönderiyi Instagram'da gör
O BİR 'HAYVANSEVER'
Serenay Sarıkaya, hayvanlara ve doğaya karşı oldukça duyarlı isimlerden biri. Oyuncu, bu sevgisini geçtiğimiz yıl, yardıma muhtaç hayvanların kalıcı yuva bulana kadar barınabileceği bir yaşam alanı projesine destek vererek göstermişti.
KONUK BAŞ EDİTÖR
Serenay Sarıkaya’nın oyunculuk, müzik, dans ve tiyatro ile olan bağını birçoğumuz biliyoruz. Ancak oyuncunun aynı zamanda editörlük tecrübesi olduğunu biliyor muydunuz? Sarıkaya, ELLE Türkiye’nin 300. sayısı için konuk yayın yönetmenliği yaptı.