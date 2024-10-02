Serenay Sarıkaya, İstanbul'daki evinin kapılarını açtı

"İLK AKLIMA GELEN ŞEY LEOPAR KANEPE OLDU"

Serenay Sarıkaya evindeki detayları anlatırken, “Evi düşünmeye başladığımda aklıma ilk gelen şey dev bir leopar koltuk oldu. Nedenini bilmiyorum ama bu fikre takıntılıydım. Her şeyin sade olmasını istiyordum ama sadece bu kanepe benim imza parçam olacaktı. Adeta evin ortasında neredeyse bir sanat eseri gibi.” diye açıklıyor.