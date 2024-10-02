Serenay Sarıkaya, İstanbul'daki evinin kapılarını açtı
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, AD Middle East dergisinin bu ay yayınlanan sayısı için İstanbul'daki evinin kapılarını açtı.
Aile, Şahmaran, Medcezir, Kimler Geldi Kimler Geçti, Fi gibi birbirinden başarılı ve ses getiren dizilerin başrol oyuncusu Serenay Sarıkaya, İstanbul'daki merak uyandıran evinin kapılarını AD Middle East dergisine açtı. Dergideki fotoğraflar, Žiga Mihelčič ve İbrahim Ozbunar imzası taşıyor. Videolar ise Artem Levashov imzasına sahip.
"İLK AKLIMA GELEN ŞEY LEOPAR KANEPE OLDU"
Serenay Sarıkaya evindeki detayları anlatırken, “Evi düşünmeye başladığımda aklıma ilk gelen şey dev bir leopar koltuk oldu. Nedenini bilmiyorum ama bu fikre takıntılıydım. Her şeyin sade olmasını istiyordum ama sadece bu kanepe benim imza parçam olacaktı. Adeta evin ortasında neredeyse bir sanat eseri gibi.” diye açıklıyor.
Serenay Sarıkaya'nın yatak odası...
Serenay Sarıkaya, evdeki en sevdiği parçalardan birinin salıncak olduğunu söylüyor.