Sinemada 'estetikli yüz' devri kapanıyor mu?

"YAPAYLIK TEHDİDİNE KARŞI BİR UYANIŞ"

Monroe, Allure için yayımladığı yazısında şu sözleri dile getiriyor: "Aşırı estetik müdahalelere boyun eğmeyi reddeden pek çok ünlü isim var. Bu durumu, toplumsal bağlarımızı zayıflatan o yapaylık tehdidine karşı bir uyanış olarak görüyorum."

Genç oyunculardan Keri Russell, Claire Danes ve Olivia Colman; orta kuşaktan Parker Posey, Robin Wright ve Jodie Foster; usta isimlerden ise Kathy Bates, Helen Mirren, Catherine O’Hara ve Jean Smart… Allure’un yazısına göre, hiçbiri o ‘mükemmelleştirilmiş’ yüz şablonuna teslim olmamış; bu durum, tekil bir tercihten çok toplu bir direnişi andırıyor...

