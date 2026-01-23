‘Sinners’ 16 adaylıkla Oscar tarihinde bir ilke imza attı

Akademi Ödülleri adayları açıklandı. Sunuculuğunu Conan O’Brien’ın üstleneceği büyük gece, 15 Mart’ta Los Angeles’taki Dolby Theatre’da gerçekleşecek.

Yarışın başrolünde 2025’in öne çıkan üç yapımı var: Sinners, One Battle After Another ve Marty Supreme. Bu filmlerden Sinners, elde ettiği 16 adaylıkla Oscar tarihinin en çok adaylık alan yapımı olarak bir ilke imza attı.

OSCAR TARİHİNDE BİR İLK

Ryan Coogler imzalı "Sinners", elde ettiği 16 adaylıkla Titanic ve La La Land gibi yapımların rekorunu kırarak Oscar tarihine geçti. En yakın rakibi olan 13 adaylı One Battle After Another'ı geride bırakan yapım; En İyi Film ve Yönetmen dallarının yanı sıra, Akademi’nin ilk kez vereceği "En İyi Cast" ödülünün de en güçlü adayı oldu.



1930'LARDA GEÇEN VAMPİR TEMALI FİLM

1930’ların Mississippi atmosferinde ırkçılık ve vampir temasını blues müziğiyle harmanlayan film, Michael B. Jordan’ın performansı ve 368 milyon dolarlık hasılatıyla dikkat çekiyor.

Sinema dünyasında adaylıklarıyla rekor kıran 'Sinners'ın kaderi, 15 Mart gecesi Hollywood’da düzenlenecek 98. Akademi Ödülleri töreninde belli olacak.