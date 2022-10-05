Son servis: Serena Williams’ın vedası

Yazı: Baran Alışkan

“Bu bir veda, bir tebessüm. Yaz güneşine, bir nefes dağ kokusuna…” Bir de şüphesiz kortların büyük yıldızına. Tenisin efsanevi Williams kardeşlerinden Serena, geçtiğimiz ay ‘emeklilik’ kelimesini kullanmak istemese de ikonik bir isim haline dönüştüğü tenis kariyerini sonlandıracağını açıkladı. Bu, Serena Williams için mutlaka yeni başlangıçları, bizim içinse efsanevi bir ismin kortlardaki son servisini simgeliyor. Tam 23 Grand Slam şampiyonluğu, olimpiyat altın madalyaları, daha fazla şampiyonluk ve sayısız başarı sahibi Williams, sporcu kimliğinin yanı sıra moda, iş dünyası ve kültürel alanlarda da tartışmasız bir marka. Bu ayın ilk yarısında gerçekleşecek Amerika Açık Tenis Turnuvası’ndan sonra profesyonel kariyerini noktalandırmayı planlayan Williams, gelecek planlarında önceliğini ailesine ve iş dünyasındaki yatırımlarına ayıracak. Belirlenen bitiş çizgisi ise aslında başarılarla dolu bir kariyerin sonu için harika bir seçim. İlk Grand Slam şampiyonluğunu kazandığı yerde Williams, ‘mükemmel çemberini’ tamamlıyor ve sonucunu bugünlerde birlikte öğrendiğimiz aynı turnuvayla efsanevi kariyerine vedaya hazırlanıyor. Modern çağın ilham veren ismi, yeni meydan okumasında da muhtemelen kazanmaya devam edecek ve başarıya olan tutkusunu geliştirecek. Onu kazanırken görmek şahane ve buna fazlasıyla hazır görünüyor. İstatistiksel olarak tüm zamanların en iyisi olarak -çok yaklaşmış olsa da- tanımlayamayacağımız Serena Williams; kariyeri, kişiliği ve temsil ettikleriyle bu unvanı çoktan hak ediyor. İçinde bulunduğu her hikayeyi kendine yakıştıran ikonik bir sporcuya çok uzaklardan bir veda busesi servis ediyoruz. Sayı, bu kez bizim!