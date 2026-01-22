Survivor Beyza: Ben 'baba' dediğimi hatırlamıyorum
Survivor 2026 Ünlüler – Gönüllüler’de Gönüllüler takımında yarışan genç yarışmacı Beyza Gemici, son günlerde takımdaki sakinliği ve parkurdaki çevikliğiyle dikkat çekiyor. Gemici’nin geçtiğimiz konseyde babasıyla ilgili yaptığı itiraflar ise izleyicileri duygulandırdı. İşte detaylar…
Survivor 2026 Ünlüler – Gönüllüler kadrosunun dikkat çeken isimlerinden Beyza Gemici, ada yaşantısındaki performansının yanı sıra dün akşam yayınlanan bölümde konseyde yaptığı duygusal konuşmayla da yarışmacıları ve seyircileri duygulandırdı.
Genç yarışmacı Beyza Gemici, konseyde de bu konuya dair samimi açıklamalarda bulundu.
KONSEYDE DUYGUSAL AÇIKLAMA
Aslen Giresunlu, 2001 doğumlu olan genç yarışmacı Beyza Gemici, yarışmanın ilk haftalarında duygusal hayat hikayesi ile dikkat çeken isimlerden biri oldu. Sakin ve ağırbaşlı duruşu ile ön plana çıkan Gemici, takım içerisinde oldukça uyumlu ve olgun bir karakter.
Gemici’nin son konseyde yaptığı duygusal açıklama ise sakin görünümünün ardında yatan bir hikâyeyi aydınlattı...
"HİÇ OLMADI GİBİ OLDU"
Acun Ilıcalı’nın "Babanla aran iyi midir?" sorusuna, "Hiç olmadı gibi oldu bugüne kadar, bundan sonrasını ben halledeceğim" yanıtını veren Beyza Gemici, ailevi ilişkilerine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.