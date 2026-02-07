Taylor Swift'in yeni müzik klibi "Opalite" ile 90'lara dönüş

Taylor Swift, senaryosunu yazdığı ve yönetmenliğini üstlendiği yeni müzik videosu "Opalite"ı paylaştı. Domhnall Gleeson ile başrolü paylaştığı projede Swift, geçtiğimiz ekim ayında konuk olduğu The Graham Norton Show’daki stüdyo arkadaşlarını bir araya getirdi. Videoda Gleeson’a Cillian Murphy, Greta Lee ve Jodie Turner-Smith eşlik ediyor.

Taylor Swift, yeni müzik klibi "Opalite"ı Cuma sabahı Apple Music ve Spotify üzerinden yayınladı. Geçtiğimiz Ekim ayında 'The Graham Norton Show'da kendisine eşlik eden beş ismin de (Domhnall Gleeson, Lewis Capaldi, Jodie Turner-Smith, Greta Lee ve Cillian Murphy) yer aldığı video, 90'lara dönüş modasına dair pek çok anla dolu.

İLİŞKİLERİ İYİLEŞTİREN İKSİR: OPALITE

Klip, ilişkileri iyileştirmeyi vaat eden "Opalite" adlı son teknoloji bir kimyasal iksirin tanıtıldığı reklam tarzı bir giriş ile başlıyor. Ardından Swift’in karakteri, en derin bağı bir taşla olan, yalnız bir kadın olarak tanıtılıyor.

90'LAR MODASINA DÖNÜŞ

Taylor Swift’in canlandırdığı karakter, 90'lar ruhunu tam anlamıyla yansıtıyor. Klipte aerobik yapan ve karaoke barına giden Swift, tüm bu anlarda işlemeli tulumlardan neon rüzgarlık takımlarına uzanan retro kıyafetler sergiliyor

"OPALITE" İLE GELEN UYUM

Hikaye, en yakın arkadaşı bir kaktüs olan Gleeson’ın karakterinin bir şişe Opalite sipariş etmesi ve Swift ile aynı anda sıkmasıyla değişiyor. Bu durum onu doğrudan Gleeson’ın oturma odasına ışınlayarak güzel bir dostluğun temelini atıyor. İkili çok geçmeden, uyumlu kot yelekler ve çizgili kazaklarla alışveriş merkezinde eğlenceli bir fotoğraf çekimine katılıyor. 