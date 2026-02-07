Taylor Swift'in yeni müzik klibi "Opalite" ile 90'lara dönüş

"OPALITE" İLE GELEN UYUM



Hikaye, en yakın arkadaşı bir kaktüs olan Gleeson’ın karakterinin bir şişe Opalite sipariş etmesi ve Swift ile aynı anda sıkmasıyla değişiyor. Bu durum onu doğrudan Gleeson’ın oturma odasına ışınlayarak güzel bir dostluğun temelini atıyor. İkili çok geçmeden, uyumlu kot yelekler ve çizgili kazaklarla alışveriş merkezinde eğlenceli bir fotoğraf çekimine katılıyor.