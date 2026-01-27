Teoman, eski aşkı Ekin Türkmen’le 16 yıl sonra yan yana

"ANNEMDE BEĞENMEDİĞİM TÜM ÖZELLİKLER BANA GEÇTİ"



Teoman, daha önce dile getirdiği; "Annem de ben de depresif karakterlere sahibiz, dışarı çıkarken adeta bir zırh kuşanıyorum" şeklindeki ifadelerine açıklık getirdi:



"Ben de bir sürü şey beni melankoliye götürüyor. Çocuklukta nasıl bir ortamdaysanız o size geçiyor. Annemde beğenmediğim tüm özellikler bana geçti, depresyon da dahil. Kendimi daha dingin biri yapmaya çalışıyorum. Sabahları evden kendimi telkin ederek çıkıyorum. Aksi ve sürekli kavga çıkaran insanları beğenmiyorum. Aksi bir yaşlı olmaktan çok korkuyorum. Oraya doğru gitmemek için çabalıyorum."