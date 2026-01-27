Teoman, eski aşkı Ekin Türkmen’le 16 yıl sonra yan yana
Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Teoman, 16 yıl önce birliktelik yaşadığı oyuncu Ekin Türkmen ile önceki gece Cihangir’deydi. Bir mekanda saatlerce baş başa sohbet eden ikili, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarını fark edince şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte detaylar...
Aşk hayatında uzun süredir sessizliğini koruyan Teoman, 2010 yılında kısa bir dönem birliktelik yaşadığı oyuncu Ekin Türkmen ile önceki akşam Cihangir’de bir araya geldi. Mekanda yan yana oturan ikili, gece geç saatlere kadar baş başa vakit geçirdi.
YILLAR SONRA GERÇEKLEŞEN SÜRPRİZ BULUŞMA
Görüntülendiklerini fark edince kısa süreli bir şaşkınlık yaşayan Teoman’ın aksine, Ekin Türkmen’in rahat tavırları dikkat çekti. Yıllar sonra gerçekleşen bu sürpriz buluşma, ikilinin yeniden bir araya gelip gelmediği sorusunu da beraberinde getirdi.
"BİR ERKEK FİGÜRÜ TANIMADIM"
Geçtiğimiz günlerde bir YouTube programına konuk olan Teoman, özel yaşamına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ailesindeki kadın figürleri arasında büyüdüğünü anlatan Teoman, babasız yetişmenin üzerindeki etkilerini şu sözlerle aktardı:
"Babam 2 yaşında öldüğü için bir erkek figürü tanımadım. Bu yüzden benim erkek figürlerim Zagor, Elvis Presley falan oldu. Ürkek bir çocuk olarak yetişiyorsun. Sana güven veren bir babanın eksikliği stres yaratıyor insanda. Huzursuz biri olup çıkıyorsun sonunda. Onlarla büyümem kadınlığın o inceliğini öğrenmemi sağladı. Fazla maço olmayan alanlarda büyüdüm"
"ANNEMDE BEĞENMEDİĞİM TÜM ÖZELLİKLER BANA GEÇTİ"
Teoman, daha önce dile getirdiği; "Annem de ben de depresif karakterlere sahibiz, dışarı çıkarken adeta bir zırh kuşanıyorum" şeklindeki ifadelerine açıklık getirdi:
"Ben de bir sürü şey beni melankoliye götürüyor. Çocuklukta nasıl bir ortamdaysanız o size geçiyor. Annemde beğenmediğim tüm özellikler bana geçti, depresyon da dahil. Kendimi daha dingin biri yapmaya çalışıyorum. Sabahları evden kendimi telkin ederek çıkıyorum. Aksi ve sürekli kavga çıkaran insanları beğenmiyorum. Aksi bir yaşlı olmaktan çok korkuyorum. Oraya doğru gitmemek için çabalıyorum."