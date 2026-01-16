Tom Brady, Gisele Bündchen ile boşanma sürecini anlattı
Eski Amerikan futbolu oyuncusu Tom Brady, Gisele Bündchen ile olan ayrılıklarına dair samimi itiraflarda bulundu. Boşanma süreci, efsane oyuncunun son sezonundaki performansını doğrudan etkilemiş...
Ünlü model Gisele Bündchen ve eski Amerikan futbolu oyuncusu Tom Brady, 13 yıllık evliliklerine 2022'de son vermişti.
Tom Brady ile olan 13 yıllık evliliğini noktalayan Gisele Bündchen, ayrılıktan 5 ay sonra Vanity Fair dergisine konuşmuştu ve ünlü model, yaşadıklarını "Bir ölüm ve yeniden doğuş" olarak betimlerken, aslında "hayallerinin ölümünün" yarattığı derin üzüntüyü paylaşmıştı.
GISELE AYRILIĞIN HEMEN ARDINDAN BİR RÖPORTAJ VERMİŞTİ
Daha her şey çok tazeyken verdiği bu röportajda, konuşurken duygusal anlar yaşayan Bündchen, süreci şu sözlerle aktarmıştı: "Çok zor; çünkü hayatınızın belli bir şekilde ilerleyeceğini hayal ediyorsunuz ve bunun için elinizden gelen her şeyi yapıyorsunuz. Çocukken masallara inanırdım; buna inanmanın güzel bir şey olduğunu düşünüyorum ve inandığım için de minnettarım."
Emeğinin karşılığını alamamanın verdiği hüznü gizleyemeyen model, açıklamalarına şöyle devam etmişti: "Hayalinizi gerçekleştirmek için sahip olduğunuz her şeyi ortaya koyuyorsunuz. Kendinizden yüzde yüz veriyorsunuz. Umduğunuz ve uğrunda çabaladığınız gibi sonuçlanmaması kalp kırıcı, ancak siz sadece kendi üzerinize düşeni yapabilirsiniz."
Ayrılığın üzerinden üç yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen, Tom Brady yaşadığı zorlukları MLFootball'a verdiği röportajda anlattı. Brady, NFL’deki veda sezonunun Gisele Bündchen ile boşanma sürecine denk gelmesinin kendisi için ne kadar zorlayıcı olduğunu paylaştı.