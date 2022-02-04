Türkiye'nin nüfusu ne kadar? Türkiye'deki erkek ve kadın sayısı belli oldu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2021 Sonuçları"nı açıkladı. Açıklamayla birlikte Türkiye'nin nüfusu ne kadar? Türkiye'deki erkek ve kadın sayısı ne kadar? soruları da yanıt buldu.... İşte 31 Aralık 2021 itibarıyla Türkiye'deki nüfus istatistikleri...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2021 Sonuçlarını açıkladı. Peki, Türkiye'nin nüfusu ne kadar oldu? İşte açıklamanın detayları:
TÜRKİYE'NİN NÜFUSU NE KADAR?
Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 1 milyon 65 bin 911 kişi artarak 84 milyon 680 bin 273 kişiye ulaştı.
TÜRKİYE'DEKİ ERKEK VE KADIN SAYISI NE KADAR?
TÜİK rakamlarına göre Türkiye'deki erkek nüfus 42 milyon 428 bin 101 kişi olurken, kadın nüfus 42 milyon 252 bin 172 kişi oldu. Yani toplam nüfusun %50,1'ini erkekler, %49,9'unu ise kadınlar oluşturdu. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, ülkemizde ikamet eden yabancı nüfus(1) bir önceki yıla göre 458 bin 626 kişi artarak 1 milyon 792 bin 36 kişi oldu. Bu nüfusun %49,7'sini erkekler, %50,3'ünü kadınlar oluşturdu.
TÜRKİYE'DE NÜFUSUN EN FAZLA OLDUĞU İLLER
Türkiye'de nüfusun en kalabalık olduğu iller ise şöyle: İstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla göre 378 bin 448 kişi artarak 15 milyon 840 bin 900 kişi oldu. Türkiye nüfusunun %18,71'inin ikamet ettiği İstanbul'u, 5 milyon 747 bin 325 kişi ile Ankara, 4 milyon 425 bin 789 kişi ile İzmir, 3 milyon 147 bin 818 kişi ile Bursa ve 2 milyon 619 bin 832 kişi ile Antalya izledi.
TÜRKİYE'DE NÜFUSUN EN AZ OLDUĞU İLLER
Tunceli, 83 bin 645 kişi ile en az nüfusa sahip olan il oldu. Tunceli'yi, 85 bin 42 kişi ile Bayburt, 94 bin 932 kişi ile Ardahan, 145 bin 826 kişi ile Kilis ve 150 bin 119 kişi ile Gümüşhane takip etti.
Ortanca yaş, yeni doğan bebekten en yaşlıya kadar nüfusu oluşturan kişilerin yaşları küçükten büyüğe doğru sıralandığında ortada kalan kişinin yaşını gösteriyor. Türkiye'de 2020 yılında 32,7 olan ortanca yaş, 2021 yılında 33,1'e yükseldi. Cinsiyete göre incelendiğinde, ortanca yaşın erkeklerde 32,1'den 32,4'e, kadınlarda ise 33,4'ten 33,8'e yükseldiği görüldü.
SİNOP EN YÜKSEK, ŞANLIURFA EN DÜŞÜK
Ortanca yaşın illere göre dağılımına bakıldığında, Sinop'un 41,8 ile en yüksek ortanca yaş değerine sahip olduğu görüldü. Sinop'u, 41,2 ile Kastamonu, 41 ile Balıkesir ve Giresun izledi. Diğer yandan 20,6 ile Şanlıurfa en düşük ortanca yaşa sahip il oldu. Şanlıurfa'yı, 21,6 ile Şırnak ve 22,7 ile Siirt takip etti.
İL İL TÜRKİYE NÜFUSU
|
İL KAYIT NO
|
İL ADI
|
TOPLAM
|
TOPLAM
|
ERKEK
|
KADIN
|
TOPLAM
|
84.680.273
|
42.428.101
|
42.252.172
|
1
|
ADANA
|
2.263.373
|
1.130.862
|
1.132.511
|
2
|
ADIYAMAN
|
632.148
|
318.619
|
313.529
|
3
|
AFYONKARAHİSAR
|
744.179
|
371.421
|
372.758
|
4
|
AĞRI
|
524.644
|
271.889
|
252.755
|
5
|
AMASYA
|
335.331
|
167.033
|
168.298
|
6
|
ANKARA
|
5.747.325
|
2.843.409
|
2.903.916
|
7
|
ANTALYA
|
2.619.832
|
1.314.755
|
1.305.077
|
8
|
ARTVİN
|
169.543
|
85.952
|
83.591
|
9
|
AYDIN
|
1.134.031
|
563.037
|
570.994
|
10
|
BALIKESİR
|
1.250.610
|
625.527
|
625.083
|
11
|
BİLECİK
|
228.334
|
118.903
|
109.431
|
12
|
BİNGÖL
|
283.112
|
143.049
|
140.063
|
13
|
BİTLİS
|
352.277
|
181.813
|
170.464
|
14
|
BOLU
|
320.014
|
158.580
|
161.434
|
15
|
BURDUR
|
273.716
|
137.372
|
136.344
|
16
|
BURSA
|
3.147.818
|
1.573.362
|
1.574.456
|
17
|
ÇANAKKALE
|
557.276
|
280.334
|
276.942
|
18
|
ÇANKIRI
|
196.515
|
99.278
|
97.237
|
19
|
ÇORUM
|
526.282
|
261.366
|
264.916
|
20
|
DENİZLİ
|
1.051.056
|
523.498
|
527.558
|
21
|
DİYARBAKIR
|
1.791.373
|
904.188
|
887.185
|
22
|
EDİRNE
|
412.115
|
207.863
|
204.252
|
23
|
ELAZIĞ
|
588.088
|
291.380
|
296.708
|
24
|
ERZİNCAN
|
237.351
|
120.367
|
116.984
|
25
|
ERZURUM
|
756.893
|
377.261
|
379.632
|
26
|
ESKİŞEHİR
|
898.369
|
447.761
|
450.608
|
27
|
GAZİANTEP
|
2.130.432
|
1.075.409
|
1.055.023
|
28
|
GİRESUN
|
450.154
|
224.380
|
225.774
|
29
|
GÜMÜŞHANE
|
150.119
|
75.481
|
74.638
|
30
|
HAKKARİ
|
278.218
|
146.613
|
131.605
|
31
|
HATAY
|
1.670.712
|
840.197
|
830.515
|
32
|
ISPARTA
|
445.678
|
220.699
|
224.979
|
33
|
MERSİN
|
1.891.145
|
944.392
|
946.753
|
34
|
İSTANBUL
|
15.840.900
|
7.933.686
|
7.907.214
|
35
|
İZMİR
|
4.425.789
|
2.199.287
|
2.226.502
|
36
|
KARS
|
281.077
|
144.396
|
136.681
|
37
|
KASTAMONU
|
375.592
|
186.116
|
189.476
|
38
|
KAYSERİ
|
1.434.357
|
719.061
|
715.296
|
39
|
KIRKLARELİ
|
366.363
|
186.444
|
179.919
|
40
|
KIRŞEHİR
|
242.944
|
120.301
|
122.643
|
41
|
KOCAELİ
|
2.033.441
|
1.027.775
|
1.005.666
|
42
|
KONYA
|
2.277.017
|
1.131.923
|
1.145.094
|
43
|
KÜTAHYA
|
578.640
|
284.739
|
293.901
|
44
|
MALATYA
|
808.692
|
403.607
|
405.085
|
45
|
MANİSA
|
1.456.626
|
731.208
|
725.418
|
46
|
KAHRAMANMARAŞ
|
1.171.298
|
594.776
|
576.522
|
47
|
MARDİN
|
862.757
|
432.288
|
430.469
|
48
|
MUĞLA
|
1.021.141
|
517.961
|
503.180
|
49
|
MUŞ
|
405.228
|
206.375
|
198.853
|
50
|
NEVŞEHİR
|
308.003
|
152.189
|
155.814
|
51
|
NİĞDE
|
363.725
|
182.216
|
181.509
|
52
|
ORDU
|
760.872
|
379.700
|
381.172
|
53
|
RİZE
|
345.662
|
173.430
|
172.232
|
54
|
SAKARYA
|
1.060.876
|
531.366
|
529.510
|
55
|
SAMSUN
|
1.371.274
|
678.072
|
693.202
|
56
|
SİİRT
|
331.980
|
168.881
|
163.099
|
57
|
SİNOP
|
218.408
|
108.472
|
109.936
|
58
|
SİVAS
|
636.121
|
318.954
|
317.167
|
59
|
TEKİRDAĞ
|
1.113.400
|
570.355
|
543.045
|
60
|
TOKAT
|
602.567
|
299.357
|
303.210
|
61
|
TRABZON
|
816.684
|
405.047
|
411.637
|
62
|
TUNCELİ
|
83.645
|
44.423
|
39.222
|
63
|
ŞANLIURFA
|
2.143.020
|
1.079.015
|
1.064.005
|
64
|
UŞAK
|
373.183
|
185.891
|
187.292
|
65
|
VAN
|
1.141.015
|
581.945
|
559.070
|
66
|
YOZGAT
|
418.500
|
208.646
|
209.854
|
67
|
ZONGULDAK
|
589.684
|
291.822
|
297.862
|
68
|
AKSARAY
|
429.069
|
214.841
|
214.228
|
69
|
BAYBURT
|
85.042
|
43.402
|
41.640
|
70
|
KARAMAN
|
258.838
|
129.551
|
129.287
|
71
|
KIRIKKALE
|
275.968
|
137.654
|
138.314
|
72
|
BATMAN
|
626.319
|
315.752
|
310.567
|
73
|
ŞIRNAK
|
546.589
|
283.527
|
263.062
|
74
|
BARTIN
|
201.711
|
99.960
|
101.751
|
75
|
ARDAHAN
|
94.932
|
49.168
|
45.764
|
76
|
IĞDIR
|
203.159
|
104.946
|
98.213
|
77
|
YALOVA
|
291.001
|
145.740
|
145.261
|
78
|
KARABÜK
|
249.287
|
124.524
|
124.763
|
79
|
KİLİS
|
145.826
|
73.803
|
72.023
|
80
|
OSMANİYE
|
553.012
|
278.847
|
274.165
|
81
|
DÜZCE
|
400.976
|
200.612
|
200.364