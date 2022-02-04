Türkiye'nin nüfusu ne kadar? Türkiye'deki erkek ve kadın sayısı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2021 Sonuçlarını açıkladı. Peki, Türkiye'nin nüfusu ne kadar oldu? İşte açıklamanın detayları:

TÜRKİYE'NİN NÜFUSU NE KADAR?

Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 1 milyon 65 bin 911 kişi artarak 84 milyon 680 bin 273 kişiye ulaştı.

TÜRKİYE'DEKİ ERKEK VE KADIN SAYISI NE KADAR?

TÜİK rakamlarına göre Türkiye'deki erkek nüfus 42 milyon 428 bin 101 kişi olurken, kadın nüfus 42 milyon 252 bin 172 kişi oldu. Yani toplam nüfusun %50,1'ini erkekler, %49,9'unu ise kadınlar oluşturdu. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, ülkemizde ikamet eden yabancı nüfus(1) bir önceki yıla göre 458 bin 626 kişi artarak 1 milyon 792 bin 36 kişi oldu. Bu nüfusun %49,7'sini erkekler, %50,3'ünü kadınlar oluşturdu.

TÜRKİYE'DE NÜFUSUN EN FAZLA OLDUĞU İLLER

Türkiye'de nüfusun en kalabalık olduğu iller ise şöyle: İstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla göre 378 bin 448 kişi artarak 15 milyon 840 bin 900 kişi oldu. Türkiye nüfusunun %18,71'inin ikamet ettiği İstanbul'u, 5 milyon 747 bin 325 kişi ile Ankara, 4 milyon 425 bin 789 kişi ile İzmir, 3 milyon 147 bin 818 kişi ile Bursa ve 2 milyon 619 bin 832 kişi ile Antalya izledi.

TÜRKİYE'DE NÜFUSUN EN AZ OLDUĞU İLLER

Tunceli, 83 bin 645 kişi ile en az nüfusa sahip olan il oldu. Tunceli'yi, 85 bin 42 kişi ile Bayburt, 94 bin 932 kişi ile Ardahan, 145 bin 826 kişi ile Kilis ve 150 bin 119 kişi ile Gümüşhane takip etti.

Türkiye nüfusunun ortanca yaşı 33,1'e yükseldi



Ortanca yaş, yeni doğan bebekten en yaşlıya kadar nüfusu oluşturan kişilerin yaşları küçükten büyüğe doğru sıralandığında ortada kalan kişinin yaşını gösteriyor. Türkiye'de 2020 yılında 32,7 olan ortanca yaş, 2021 yılında 33,1'e yükseldi. Cinsiyete göre incelendiğinde, ortanca yaşın erkeklerde 32,1'den 32,4'e, kadınlarda ise 33,4'ten 33,8'e yükseldiği görüldü.

SİNOP EN YÜKSEK, ŞANLIURFA EN DÜŞÜK

Ortanca yaşın illere göre dağılımına bakıldığında, Sinop'un 41,8 ile en yüksek ortanca yaş değerine sahip olduğu görüldü. Sinop'u, 41,2 ile Kastamonu, 41 ile Balıkesir ve Giresun izledi. Diğer yandan 20,6 ile Şanlıurfa en düşük ortanca yaşa sahip il oldu. Şanlıurfa'yı, 21,6 ile Şırnak ve 22,7 ile Siirt takip etti.

İL İL TÜRKİYE NÜFUSU

İL KAYIT NO İL ADI TOPLAM TOPLAM ERKEK KADIN TOPLAM 84.680.273 42.428.101 42.252.172 1 ADANA 2.263.373 1.130.862 1.132.511 2 ADIYAMAN 632.148 318.619 313.529 3 AFYONKARAHİSAR 744.179 371.421 372.758 4 AĞRI 524.644 271.889 252.755 5 AMASYA 335.331 167.033 168.298 6 ANKARA 5.747.325 2.843.409 2.903.916 7 ANTALYA 2.619.832 1.314.755 1.305.077 8 ARTVİN 169.543 85.952 83.591 9 AYDIN 1.134.031 563.037 570.994 10 BALIKESİR 1.250.610 625.527 625.083 11 BİLECİK 228.334 118.903 109.431 12 BİNGÖL 283.112 143.049 140.063 13 BİTLİS 352.277 181.813 170.464 14 BOLU 320.014 158.580 161.434 15 BURDUR 273.716 137.372 136.344 16 BURSA 3.147.818 1.573.362 1.574.456 17 ÇANAKKALE 557.276 280.334 276.942 18 ÇANKIRI 196.515 99.278 97.237 19 ÇORUM 526.282 261.366 264.916 20 DENİZLİ 1.051.056 523.498 527.558 21 DİYARBAKIR 1.791.373 904.188 887.185 22 EDİRNE 412.115 207.863 204.252 23 ELAZIĞ 588.088 291.380 296.708 24 ERZİNCAN 237.351 120.367 116.984 25 ERZURUM 756.893 377.261 379.632 26 ESKİŞEHİR 898.369 447.761 450.608 27 GAZİANTEP 2.130.432 1.075.409 1.055.023 28 GİRESUN 450.154 224.380 225.774 29 GÜMÜŞHANE 150.119 75.481 74.638 30 HAKKARİ 278.218 146.613 131.605 31 HATAY 1.670.712 840.197 830.515 32 ISPARTA 445.678 220.699 224.979 33 MERSİN 1.891.145 944.392 946.753 34 İSTANBUL 15.840.900 7.933.686 7.907.214 35 İZMİR 4.425.789 2.199.287 2.226.502 36 KARS 281.077 144.396 136.681 37 KASTAMONU 375.592 186.116 189.476 38 KAYSERİ 1.434.357 719.061 715.296 39 KIRKLARELİ 366.363 186.444 179.919 40 KIRŞEHİR 242.944 120.301 122.643 41 KOCAELİ 2.033.441 1.027.775 1.005.666 42 KONYA 2.277.017 1.131.923 1.145.094 43 KÜTAHYA 578.640 284.739 293.901 44 MALATYA 808.692 403.607 405.085 45 MANİSA 1.456.626 731.208 725.418 46 KAHRAMANMARAŞ 1.171.298 594.776 576.522 47 MARDİN 862.757 432.288 430.469 48 MUĞLA 1.021.141 517.961 503.180 49 MUŞ 405.228 206.375 198.853 50 NEVŞEHİR 308.003 152.189 155.814 51 NİĞDE 363.725 182.216 181.509 52 ORDU 760.872 379.700 381.172 53 RİZE 345.662 173.430 172.232 54 SAKARYA 1.060.876 531.366 529.510 55 SAMSUN 1.371.274 678.072 693.202 56 SİİRT 331.980 168.881 163.099 57 SİNOP 218.408 108.472 109.936 58 SİVAS 636.121 318.954 317.167 59 TEKİRDAĞ 1.113.400 570.355 543.045 60 TOKAT 602.567 299.357 303.210 61 TRABZON 816.684 405.047 411.637 62 TUNCELİ 83.645 44.423 39.222 63 ŞANLIURFA 2.143.020 1.079.015 1.064.005 64 UŞAK 373.183 185.891 187.292 65 VAN 1.141.015 581.945 559.070 66 YOZGAT 418.500 208.646 209.854 67 ZONGULDAK 589.684 291.822 297.862 68 AKSARAY 429.069 214.841 214.228 69 BAYBURT 85.042 43.402 41.640 70 KARAMAN 258.838 129.551 129.287 71 KIRIKKALE 275.968 137.654 138.314 72 BATMAN 626.319 315.752 310.567 73 ŞIRNAK 546.589 283.527 263.062 74 BARTIN 201.711 99.960 101.751 75 ARDAHAN 94.932 49.168 45.764 76 IĞDIR 203.159 104.946 98.213 77 YALOVA 291.001 145.740 145.261 78 KARABÜK 249.287 124.524 124.763 79 KİLİS 145.826 73.803 72.023 80 OSMANİYE 553.012 278.847 274.165 81 DÜZCE 400.976 200.612 200.364



