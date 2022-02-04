Türkiye'nin nüfusu ne kadar? Türkiye'deki erkek ve kadın sayısı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2021 Sonuçları"nı açıkladı. Açıklamayla birlikte Türkiye'nin nüfusu ne kadar? Türkiye'deki erkek ve kadın sayısı ne kadar? soruları da yanıt buldu.... İşte 31 Aralık 2021 itibarıyla Türkiye'deki nüfus istatistikleri...

Türkiye'nin nüfusu ne kadar? Türkiye'deki erkek ve kadın sayısı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2021 Sonuçlarını açıkladı. Peki, Türkiye'nin nüfusu ne kadar oldu? İşte açıklamanın detayları:

TÜRKİYE'NİN NÜFUSU NE KADAR?

Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 1 milyon 65 bin 911 kişi artarak 84 milyon 680 bin 273 kişiye ulaştı.

TÜRKİYE'DEKİ ERKEK VE KADIN SAYISI NE KADAR?

TÜİK rakamlarına göre Türkiye'deki erkek nüfus 42 milyon 428 bin 101 kişi olurken, kadın nüfus 42 milyon 252 bin 172 kişi oldu. Yani toplam nüfusun %50,1'ini erkekler, %49,9'unu ise kadınlar oluşturdu. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, ülkemizde ikamet eden yabancı nüfus(1) bir önceki yıla göre 458 bin 626 kişi artarak 1 milyon 792 bin 36 kişi oldu. Bu nüfusun %49,7'sini erkekler, %50,3'ünü kadınlar oluşturdu.

TÜRKİYE'DE NÜFUSUN EN FAZLA OLDUĞU İLLER 

Türkiye'de nüfusun en kalabalık olduğu iller ise şöyle: İstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla göre 378 bin 448 kişi artarak 15 milyon 840 bin 900 kişi oldu. Türkiye nüfusunun %18,71'inin ikamet ettiği İstanbul'u, 5 milyon 747 bin 325 kişi ile Ankara, 4 milyon 425 bin 789 kişi ile İzmir, 3 milyon 147 bin 818 kişi ile Bursa ve 2 milyon 619 bin 832 kişi ile Antalya izledi.

TÜRKİYE'DE NÜFUSUN EN AZ OLDUĞU İLLER

Tunceli, 83 bin 645 kişi ile en az nüfusa sahip olan il oldu. Tunceli'yi, 85 bin 42 kişi ile Bayburt, 94 bin 932 kişi ile Ardahan, 145 bin 826 kişi ile Kilis ve 150 bin 119 kişi ile Gümüşhane takip etti.

Türkiye nüfusunun ortanca yaşı 33,1'e yükseldi

 
Ortanca yaş, yeni doğan bebekten en yaşlıya kadar nüfusu oluşturan kişilerin yaşları küçükten büyüğe doğru sıralandığında ortada kalan kişinin yaşını gösteriyor. Türkiye'de 2020 yılında 32,7 olan ortanca yaş, 2021 yılında 33,1'e yükseldi. Cinsiyete göre incelendiğinde, ortanca yaşın erkeklerde 32,1'den 32,4'e, kadınlarda ise 33,4'ten 33,8'e yükseldiği görüldü. 

Türkiye nüfusu

SİNOP EN YÜKSEK, ŞANLIURFA EN DÜŞÜK

Ortanca yaşın illere göre dağılımına bakıldığında, Sinop'un 41,8 ile en yüksek ortanca yaş değerine sahip olduğu görüldü. Sinop'u, 41,2 ile Kastamonu, 41 ile Balıkesir ve Giresun izledi. Diğer yandan 20,6 ile Şanlıurfa en düşük ortanca yaşa sahip il oldu. Şanlıurfa'yı, 21,6 ile Şırnak ve 22,7 ile Siirt takip etti.

Türkiye nüfusu ne kadar

İL İL TÜRKİYE NÜFUSU

İL KAYIT NO

İL ADI

TOPLAM

TOPLAM

ERKEK

KADIN

TOPLAM

84.680.273

42.428.101

42.252.172

1

ADANA

2.263.373

1.130.862

1.132.511

2

ADIYAMAN

632.148

318.619

313.529

3

AFYONKARAHİSAR

744.179

371.421

372.758

4

AĞRI

524.644

271.889

252.755

5

AMASYA

335.331

167.033

168.298

6

ANKARA

5.747.325

2.843.409

2.903.916

7

ANTALYA

2.619.832

1.314.755

1.305.077

8

ARTVİN

169.543

85.952

83.591

9

AYDIN

1.134.031

563.037

570.994

10

BALIKESİR

1.250.610

625.527

625.083

11

BİLECİK

228.334

118.903

109.431

12

BİNGÖL

283.112

143.049

140.063

13

BİTLİS

352.277

181.813

170.464

14

BOLU

320.014

158.580

161.434

15

BURDUR

273.716

137.372

136.344

16

BURSA

3.147.818

1.573.362

1.574.456

17

ÇANAKKALE

557.276

280.334

276.942

18

ÇANKIRI

196.515

99.278

97.237

19

ÇORUM

526.282

261.366

264.916

20

DENİZLİ

1.051.056

523.498

527.558

21

DİYARBAKIR

1.791.373

904.188

887.185

22

EDİRNE

412.115

207.863

204.252

23

ELAZIĞ

588.088

291.380

296.708

24

ERZİNCAN

237.351

120.367

116.984

25

ERZURUM

756.893

377.261

379.632

26

ESKİŞEHİR

898.369

447.761

450.608

27

GAZİANTEP

2.130.432

1.075.409

1.055.023

28

GİRESUN

450.154

224.380

225.774

29

GÜMÜŞHANE

150.119

75.481

74.638

30

HAKKARİ

278.218

146.613

131.605

31

HATAY

1.670.712

840.197

830.515

32

ISPARTA

445.678

220.699

224.979

33

MERSİN

1.891.145

944.392

946.753

34

İSTANBUL

15.840.900

7.933.686

7.907.214

35

İZMİR

4.425.789

2.199.287

2.226.502

36

KARS

281.077

144.396

136.681

37

KASTAMONU

375.592

186.116

189.476

38

KAYSERİ

1.434.357

719.061

715.296

39

KIRKLARELİ

366.363

186.444

179.919

40

KIRŞEHİR

242.944

120.301

122.643

41

KOCAELİ

2.033.441

1.027.775

1.005.666

42

KONYA

2.277.017

1.131.923

1.145.094

43

KÜTAHYA

578.640

284.739

293.901

44

MALATYA

808.692

403.607

405.085

45

MANİSA

1.456.626

731.208

725.418

46

KAHRAMANMARAŞ

1.171.298

594.776

576.522

47

MARDİN

862.757

432.288

430.469

48

MUĞLA

1.021.141

517.961

503.180

49

MUŞ

405.228

206.375

198.853

50

NEVŞEHİR

308.003

152.189

155.814

51

NİĞDE

363.725

182.216

181.509

52

ORDU

760.872

379.700

381.172

53

RİZE

345.662

173.430

172.232

54

SAKARYA

1.060.876

531.366

529.510

55

SAMSUN

1.371.274

678.072

693.202

56

SİİRT

331.980

168.881

163.099

57

SİNOP

218.408

108.472

109.936

58

SİVAS

636.121

318.954

317.167

59

TEKİRDAĞ

1.113.400

570.355

543.045

60

TOKAT

602.567

299.357

303.210

61

TRABZON

816.684

405.047

411.637

62

TUNCELİ

83.645

44.423

39.222

63

ŞANLIURFA

2.143.020

1.079.015

1.064.005

64

UŞAK

373.183

185.891

187.292

65

VAN

1.141.015

581.945

559.070

66

YOZGAT

418.500

208.646

209.854

67

ZONGULDAK

589.684

291.822

297.862

68

AKSARAY

429.069

214.841

214.228

69

BAYBURT

85.042

43.402

41.640

70

KARAMAN

258.838

129.551

129.287

71

KIRIKKALE

275.968

137.654

138.314

72

BATMAN

626.319

315.752

310.567

73

ŞIRNAK

546.589

283.527

263.062

74

BARTIN

201.711

99.960

101.751

75

ARDAHAN

94.932

49.168

45.764

76

IĞDIR

203.159

104.946

98.213

77

YALOVA

291.001

145.740

145.261

78

KARABÜK

249.287

124.524

124.763

79

KİLİS

145.826

73.803

72.023

80

OSMANİYE

553.012

278.847

274.165

81

DÜZCE

400.976

200.612

200.364

 


 