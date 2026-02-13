Üniversiteden ayrılıp modelliğe başladığı için eleştiri almıştı; şimdi ise dünyanın en ünlü modellerinden biri: Cindy Crawford
Kimya mühendisliği bursundan vazgeçmeyi seçtiğinde eleştirilere maruz kalmıştı. 60. yaş gününe yaklaşan Cindy Crawford kariyerinin ilk yıllarında yaşadıklarını, yaşlanma süreci ve modelliğin yıllar içinde nasıl değiştiğini anlattı.
60. yaş gününe yalnızca günler kalan dünyaca ünlü model Cindy Crawford, 27 yıldır Rande Gerber ile mutlu bir beraberlik sürdürüyor. Çiftin podyumlarda ve sanat dünyasında adından söz ettiren iki çocuğu var: 24 yaşındaki Kaia ve 26 yaşındaki Presley.
10 Şubat 2026 Salı günü OK! dergisine konuşan yıldız, yaş alma süreciyle barışma hikayesini ve bu kabullenişin hayatına kattığı mutluluğu tüm samimiyetiyle paylaştı. İşte tüm detaylar...
KİMYA MÜHENDİSLİĞİNDEN PODYUMA
Moda dünyasının ikonik ismi Cindy Crawford, podyumlara adım atmadan önce aslında bambaşka bir kariyer yolundaydı. 1984 yılında DeKalb Lisesi’ni okul birincisi olarak bitiren ve Northwestern Üniversitesi’nde kimya mühendisliği okumak üzere tam burs kazanan Crawford, farklı kariyer tercihi nedeniyle o dönem maruz kaldığı önyargıları paylaştı.
"AKADEMİK BAŞARISI YÜKSEK BİR ÖĞRENCİYDİM"
Northwestern Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünü tam burslu kazanmasına rağmen henüz ilk yılında bırakan Cindy Crawford, modelliğe geçtiği dönemde çevresi tarafından sert bir şekilde yargılandığını itiraf etti. 59 yaşındaki efsane model, OK! Magazine’e verdiği röportajda süreci şu sözlerle anlattı:
"İnsanlar modelliği seçtiğim an bana aptalmışım gibi davranmaya başladı. Oysa ben okul hayatını çok seven, matematik takımında yer alan ve akademik başarısı yüksek bir öğrenciydim."
"GÜZEL BİR KAPAK KARESİ"
Crawford, çocukluk hayallerinin arasında ABD’nin ilk kadın başkanı olmak, doktorluk ya da öğretmenlik gibi mesleklerin yattığını da sözlerine ekledi. Sosyal medyanın günümüz modellerine kendilerini ifade etme şansı tanıdığını belirten yıldız, kendi döneminde modellerin sadece "güzel bir kapak karesi" olarak görüldüğünü paylaştı.