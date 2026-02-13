Üniversiteden ayrılıp modelliğe başladığı için eleştiri almıştı; şimdi ise dünyanın en ünlü modellerinden biri: Cindy Crawford

60. yaş gününe yalnızca günler kalan dünyaca ünlü model Cindy Crawford, 27 yıldır Rande Gerber ile mutlu bir beraberlik sürdürüyor. Çiftin podyumlarda ve sanat dünyasında adından söz ettiren iki çocuğu var: 24 yaşındaki Kaia ve 26 yaşındaki Presley.

10 Şubat 2026 Salı günü OK! dergisine konuşan yıldız, yaş alma süreciyle barışma hikayesini ve bu kabullenişin hayatına kattığı mutluluğu tüm samimiyetiyle paylaştı. İşte tüm detaylar...





