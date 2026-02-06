Ünlü isimler 6 şubat depreminin 3. yıl dönümünü paylaşımlarıyla andı

Türkiye, 6 Şubat 2023 depremlerinin üçüncü yılında hayatını kaybedenleri anıyor. Sanat dünyasından pek çok isim de paylaştıkları mesajlarla hem kayıpların üzüntüsünü hem de birlik olmanın önemini vurguladı.

6 Şubat 2023 depremlerinin üzerinden üç yıl geçti. Türkiye, 11 şehri sarsan bu büyük kaybı ve yitirdiğimiz on binlerce insanı bugün bir kez daha anıyor.  Hayatını kaybeden binlerce insan, yıl dönümü vesilesiyle bir kez daha saygıyla anılırken, sanat dünyasından pek çok isim de yayınladıkları mesajlarla toplumsal dayanışmanın önemini hatırlattı.

Ziynet Sali

Nebahat Çehre

Melek Baykal 