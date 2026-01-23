İrem Helvacıoğlu’ndan dikkat çeken paylaşım
Özel hayatıyla gündemde olan oyuncu İrem Helvacıoğlu, yaklaşık üç ay önce anne olmuştu. Bir süredir eşi Ural Kaspar ile boşanacağı yönünde haberler paylaşılan Helvacıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımıyla dikkat çekti...
'Sen Anlat Karadeniz' dizisindeki performansıyla tanınan İrem Helvacıoğlu, 2024 yılında profesyonel yaşamındaki başarısını özel hayatına da taşıdı. Helvacıoğlu, süredir birliktelik yaşadığı Ural Kaspar ile 28 Ekim 2024'te evlenmişti.
AYRILIK İDDİALARI
Kısa süre önce ilk çocuklarını kucaklarına alan İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar çifti, son günlerde ayrılık iddialarıyla gündemde.
"EVLERİNİ AYIRDILAR" DENİLMİŞTİ
Çiftin boşanacağı iddiaları gündemdeyken, evlerini ayırdıkları ve Ural Kaspar’ın işletmecisi olduğu kafenin hemen karşısındaki bir daireye taşındığı öne sürülmüştü. Ancak çiftten bu iddiaları doğrulayan ya da yalanlayan herhangi bir açıklama gelmemişti.
Gel Konuşalım isimli televizyon programında dile getirilen iddialara göre, Ural Kaspar, bir kafede bir kadınla 'samimi' şekilde görüntülenmişti.