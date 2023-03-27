Usta oyuncu Köksal Engür hayatını kaybetti

Usta oyuncu İsmail Köksal Engür, böbrek yetmezliğine bağlı rahatsızlığından ötürü 77 yaşında hayatını kaybetti. Engür, "Leyla ile Mecnun" dizisinde oynadığı "Ak Sakallı Dede" rolüyle de izleyicilerin hafızasında yer edinmişti.

Köksal Engür'ün vefat haberini oyuncu Cengiz Bozkurt, twitter hesabından şu mesajla duyurdu: Köksal Engür abimizi böbrek yetmezliğine bağlı komplikasyonlar sebebiyle kaybettik. Cenazesine dair açıklamayı yarın yapacağız. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağolsun.