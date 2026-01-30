Jacob Elordi’nin Margot Robbie’ye sevgililer günü sürprizi
13 Şubat'ta vizyona girecek olan 'Wuthering Heights' filminin geçtiğimiz gün Hollywood'da gerçekleşen prömiyeri büyük ilgi topladı. Başrollerini Margot Robbie ve Jacob Elordi'nin paylaştığı yapım, güçlü hikayesiyle merak uyandırırken, magazin gündeminde ise Robbie’nin rol arkadaşı Elordi hakkındaki övgü dolu açıklamaları konuşuluyor. Robbie'nin Elordi’ye duyduğu samimi hayranlığı dile getirmesi, filmin vizyon öncesi popülaritesini şimdiden artırmış durumda.
Emily Brontë’nin 1847 tarihli kült romanı Wuthering Heights'ın (Uğultulu Tepeler) beyazperde uyarlamasında başrolleri paylaşan Margot Robbie ve Jacob Elordi, filmin vizyon yolculuğu öncesinde Vogue Australia’ya özel açıklamalarda bulundu. Filmde, sınıfsal farklılıkların gölgesinde kalan Catherine ve Heathcliff’in tutkulu aşkına hayat veren Robbie ve Elordi, çekim sürecinden akılda kalan dokunaklı anları paylaştı. Robbie'nin bu röportajda Elordi hakkında yaptığı samimi açıklamalar ise oldukça dikkat çekiciydi.
JACOB ELORDI'DEN MARGOT ROBBIE'YE SEVGİLİLER GÜNÜ SÜRPRİZİ
Margot Robbie, o günü şu sözlerle anlattı: "Sevgililer Günü'nde çekim yapıyorduk. Heathcliff karakterine bürünerek odamı güllerle doldurdun ve günümü güzelleştirdin."
Elordi’nin hazırladığı bu etkileyici sürpriz sadece gül demetlerinden ibaret değildi. Elordi'nin canlandırdığı karakter olan Heathcliff’in ağzından yazılmış bir not ve filmin sembolik bir parçası olan küçük bir 'mezar taşı' detayı da sürprizin bir parçasıydı.
JACOB ELORDI: "SENİ YENDİĞİMİ HİSSETTİM"
Elordi, Robbie’nin o gün kendisi için özel bir hazırlık yapmadığını belirtse de bu durumun bir kırgınlık yaratmadığını ifade etti. Kendi çabasının yarattığı sonuçtan memnun olan oyuncu, şakayla karışık bir gururla "Seni yendiğimi hissettim" dedi.
Robbie, bu tatlı rekabeti kabul ederek, "Kesinlikle beni yendin. Hazırladığın şey gerçekten muazzam bir boyuttaydı" sözleriyle karşılık verdi.
"O MUHTEMELEN ÇOK İYİ BİR ERKEK ARKADAŞ"
Margot Robbie, Elordi’nin bu jestinin kendisinde bıraktığı izlenimi ise şu sözlerle aktardı: "Sevgililer Günü'nde şunu düşündüğümü hatırlıyorum: 'Ah, o muhtemelen çok iyi bir erkek arkadaş.' Çünkü bu jestin içinde çok fazla ince düşünce vardı. Sen gerçekten çok düşünceli şeyler yaptın."
Robbie ayrıca, Elordi’nin bu sürprizindeki 'el emeği' ve yaratıcı detayları çok beğendiğini; bu jestin kendisi için hem anlamlı hem de dramatik bir değer taşıdığını vurguladı.