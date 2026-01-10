WWD Stil Ödülleri 2026 kırmızı halısında en dikkat çeken görünümler
Women’s Wear Daily, yılın kırmızı halı modasına damga vuran isimlerin ödüllendirildiği 2026 WWD Stil Ödülleri'ni 9 Ocak'ta Santa Monica'da düzenledi. Hailey Bieber, Paris Hilton ve Cindy Crawford gibi isimler kırmızı halı görünümleriyle dikkat çekti.
Cuma gecesi düzenlenen 2026 WWD Style Awards ödülleri sahiplerini buldu. Hailey Bieber, Pamela Anderson, Demi Moore gibi isimlerin onurlandırıldığı bu gecede, ödül töreni kadar kırmızı halı görünümleri de dikkat çekiciydi.
İşte gecenin en dikkat çeken kırmızı halı görünümleri ve ödül alan isimler!
Demi Moore, gecede 'Fashion Icon' (Moda İkonu) ödülüne layık görüldü.
Hailey Bieber, 'Style Trailblazer' (Tarz Öncüsü) ödülüne layık görüldü.
Pamela Anderson, 'Beauty Icon' (Güzellik İkonu) ödülünü aldı.