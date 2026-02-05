Yeraltı dizisinin Pınar’ı, Ekin Aksoy kimdir?

NOW'ın yeni dizisi Yeraltı’nda Pınar rolüyle karşımıza çıkan Ekin Aksoy, izleyicilerin dikkatini çekti. Dizide emniyet kökenli bir ailede büyüyen ve narkotik biriminde görev yapan Pınar'ı canlandıran Aksoy'un hayatı merak ediliyor.



EKİN AKSOY KİMDİR, HANGİ PROJELERDE YER ALDI?



Henüz 20’li yaşlarında olan Ekin Aksoy, üniversite eğitiminden sonra oyunculuk dersleri aldı. Kariyerine, Bir Sevdadır dizisiyle başlayan genç oyuncu, sonrasında Güzel Aşklar Diyarı ve Kardelenler projelerinde rol aldı. Aksoy, şu an NOW kanalında yayınlanan Yeraltı dizisinin kadrosunda yer alıyor.

