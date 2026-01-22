Yeşil sahalardan sahne ışıklarına: Bir sakatlığın Türk tiyatrosuna kazandırdığı efsane Haldun Dormen...

SAKATLIĞI ONU SAHNELERE TAŞIDI

Haldun Dormen, 2024 yılında verdiği bir röportajda, çocukluk döneminde yaşadığı bir kırılma noktasının onu sahnelerle nasıl buluşturduğunu şu sözlerle paylaşmıştı:

"Ben 8-10 yaşlarında futbol oynarken ayağımı sakatladım, sakat kaldım. Tiyatroyu, sinemayı çok seviyordum. Futbol oynayamıyorum ya bu tür şeyleri iyi yapmaya karar verdim. Olumlu bir insan olduğum için 'Ben yaparım', 'Herkesten iyi dans ederim' dedim."