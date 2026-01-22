Yeşil sahalardan sahne ışıklarına: Bir sakatlığın Türk tiyatrosuna kazandırdığı efsane Haldun Dormen...
Türk tiyatrosunun kıymetli isimlerinden Haldun Dormen, enfeksiyon tedavisi gördüğü hastanede 97 yaşında vefat etti. Uzun sanat yaşamına çok sayıda eser sığdıran usta oyuncu ve yönetmen, tiyatro dünyasında derin bir iz bırakarak aramızdan ayrıldı. Genç yaşlarda futbol sahalarında yaşadoğı sakatlık, onu sahnelere yönlendirdi. İşte Haldun Dormen'in bilinmeyen hikayesi...
Cemal Süreya, 99 Yüz adlı eserinde Haldun Dormen’i anlatırken, "Müzikal deyince, bulvar komedisi deyince, hatta çoğu zaman tiyatro deyince akla hemen Haldun Dormen gelir" sözleriyle onun sahnelerdeki sarsılmaz yerini vurgulamıştı.
Süreya’nın, "Tam tiyatro adamı. Tiyatroyu saydırdı. Sevdirirken saydırdı. Bence Türk tiyatrosunun kurucularından biri de Haldun Dormen'dir" şeklindeki tespiti, Dormen’in sanat yolculuğunun temel taşını özetliyordu.
"İstesem Hollywood'da çalışırdım" demişti usta sanatçı. İşte Haldun Dormen'in hayatı ve kariyerine dair tüm detaylar...
Haldun Dormen, Kıbrıslı iş insanı Sait Ömer Bey ile İstanbullu Nimet Rüştü Hanım’ın çocuğu olarak dünyaya geldi. Ailenin "Önder" olan soyadı, babasının tercihiyle anlamı olmayan ancak daha özgün bulduğu "Dormen" ile değiştirildi. Henüz bir yaşındayken ailesiyle İstanbul Şişli’ye yerleşen Dormen, yirmi yaşına kadar Atatürk Evi’nin karşısındaki Ömer Bey Apartmanı’nda yaşadı.
SAKATLIĞI ONU SAHNELERE TAŞIDI
Haldun Dormen, 2024 yılında verdiği bir röportajda, çocukluk döneminde yaşadığı bir kırılma noktasının onu sahnelerle nasıl buluşturduğunu şu sözlerle paylaşmıştı:
"Ben 8-10 yaşlarında futbol oynarken ayağımı sakatladım, sakat kaldım. Tiyatroyu, sinemayı çok seviyordum. Futbol oynayamıyorum ya bu tür şeyleri iyi yapmaya karar verdim. Olumlu bir insan olduğum için 'Ben yaparım', 'Herkesten iyi dans ederim' dedim."
GALATASARAY LİSESİ'NDEN YALE ÜNİVERSİTESİ'NE UZANAN EĞİTİM HAYATI
Sahne deneyimini ilk kez Galatasaray Lisesi’nde ortaokul öğrencisiyken tecrübe ederek, "Demirbank" oyununda "yirmi beş kuruş" rolünü üstlendi. Robert Koleji’ndeki lise eğitiminin ardından tiyatro eğitimini ABD’deki Yale Üniversitesi’nde tamamlayarak yüksek lisans derecesiyle mezun oldu. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki çeşitli tiyatrolarda iki yıl boyunca oyuncu ve yönetmen olarak görev yapan Dormen, Hollywood’daki Pasadena Playhouse’da dört ayrı oyunda sahne aldı.