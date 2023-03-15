Yeşilçam'ın usta ismi Şevket Altuğ'dan 80. yaş paylaşımı
Perihan Abla dizisinin 'Şakir'i; Süper Baba dizisinin 'Fikret'i... Usta oyuncu Şevket Altuğ 80 yaşında... Altuğ, doğum günü pastasını Instagram hesabından paylaştı.
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1962 yılında tiyatro yaşamına başlayan, Aile Şerefi, Hababam Sınıfı gibi sevilen filmlerde izleyici ile buluşan, Perihan Abla dizisinin Şakir'i, Süper Baba'nın Fikret'i olarak çok sevilen oyuncu Şevket Altuğ 80 yaşında.
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13 Mart 1943 doğumlu olan sanatçı, Instagram hesabından doğum günü pastası fotoğrafı paylaştı ve altına "80’i de devirdik. Daha güzel günler göreceğiz” notunu düştü.
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Usta oyuncunun paylaşımının altına çok sayıda beğeni ve yorum geldi.
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