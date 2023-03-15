Yeşilçam'ın usta ismi Şevket Altuğ'dan 80. yaş paylaşımı

1962 yılında tiyatro yaşamına başlayan, Aile Şerefi, Hababam Sınıfı gibi sevilen filmlerde izleyici ile buluşan, Perihan Abla dizisinin Şakir'i, Süper Baba'nın Fikret'i olarak çok sevilen oyuncu Şevket Altuğ 80 yaşında.