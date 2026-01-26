Yönetmenliğe geçen Kristen Stewart: Oyunculara çok kötü davranılıyor

Dünya prömiyerini 2025 Cannes Film Festivali’nde yapan "The Chronology of Water", Kristen Stewart’ın yönetmen koltuğundaki ilk uzun metrajlı imzasını taşıyor. Film, Imogen Poots tarafından canlandırılan Lidia’nın; travmalarını rekabetçi yüzme ve edebiyatın iyileştirici gücüyle aşma çabasını odağına alıyor.

Stewart, The Times of London ile gerçekleştirdiği söyleşide, ilk yönetmenlik projesi 'The Chronology of Water' üzerinden sinema sektöründeki yaklaşım farklarını ele aldı. Oyuncuların maruz kaldığı tutumu ve yönetmenlik pozisyonuna geçmesiyle kendisine yönelik algının nasıl değiştiğini ise sert bir dille değerlendirdi.

"BU BAMBAŞKA BİR DENEYİMMİŞ"

Stewart, The Times of London ile verdiği söyleşide, oyunculara yönelik tutumdan duyduğu rahatsızlığı şu sözlerle ifade etti:

"Aktrislere pislik gibi davranılıyor, bunu size söylemem lazım. İnsanlar herkesin aktris olabileceğini sanıyor ama bir yönetmen olarak filmim hakkında konuşmak için ilk kez masaya oturduğumda, 'vay be, bu bambaşka bir deneyimmiş, benimle beyni olan biriymişim gibi konuşuyorlar' diye düşündüm."

"KUKLA GİBİ DAVRANIYORLAR"



Oyuncu, sektörün yönetmenlere ve oyunculara karşı tutumunu ve cinsiyetçi yaklaşımları kendi deneyimlerinden yola çıkarak şu sözlerle paylaştı: