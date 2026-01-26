Yönetmenliğe geçen Kristen Stewart: Oyunculara çok kötü davranılıyor
Kristen Stewart’ın kamera arkasındaki ilk uzun metrajlı yönetmenliğini yaptığı "The Chronology of Water", dünya prömiyerini 2025 Cannes Film Festivali’nde gerçekleştirdi. Festival yolculuğunun ardından küresel ölçekte vizyona giren yapım, 2025’in son günleri ve 2026’nın ilk haftalarında izleyiciyle buluştu. Stewart, yönetmenlik koltuğuna oturduktan sonra, sektörde kendisine karşı değişen algıyı sert bir eleştiri ile ifade etti.
Dünya prömiyerini 2025 Cannes Film Festivali’nde yapan "The Chronology of Water", Kristen Stewart’ın yönetmen koltuğundaki ilk uzun metrajlı imzasını taşıyor. Film, Imogen Poots tarafından canlandırılan Lidia’nın; travmalarını rekabetçi yüzme ve edebiyatın iyileştirici gücüyle aşma çabasını odağına alıyor.
Stewart, The Times of London ile gerçekleştirdiği söyleşide, ilk yönetmenlik projesi 'The Chronology of Water' üzerinden sinema sektöründeki yaklaşım farklarını ele aldı. Oyuncuların maruz kaldığı tutumu ve yönetmenlik pozisyonuna geçmesiyle kendisine yönelik algının nasıl değiştiğini ise sert bir dille değerlendirdi.
"BU BAMBAŞKA BİR DENEYİMMİŞ"
Stewart, The Times of London ile verdiği söyleşide, oyunculara yönelik tutumdan duyduğu rahatsızlığı şu sözlerle ifade etti:
"Aktrislere pislik gibi davranılıyor, bunu size söylemem lazım. İnsanlar herkesin aktris olabileceğini sanıyor ama bir yönetmen olarak filmim hakkında konuşmak için ilk kez masaya oturduğumda, 'vay be, bu bambaşka bir deneyimmiş, benimle beyni olan biriymişim gibi konuşuyorlar' diye düşündüm."
"KUKLA GİBİ DAVRANIYORLAR"
Oyuncu, sektörün yönetmenlere ve oyunculara karşı tutumunu ve cinsiyetçi yaklaşımları kendi deneyimlerinden yola çıkarak şu sözlerle paylaştı:
“Yönetmenlerin dünya dışı yeteneklere sahip olduğuna dair bir algı var, ki bu doğru değil. Bu, erkekler tarafından sürdürülen bir fikir. Sürekli şikayet ediyormuş gibi görünmek istemem ama bu durum kadın oyuncular için erkeklerden daha kötü; onlara kukla gibi davranılıyor ama onlar öyle değiller. Imogen Poots, bu filme tüm bedenini ve ruhunu koydu.”