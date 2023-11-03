Hacı-Nazlı Sabancı çifti kızları Arzu Alara ile Londra'da yürüyüşe çıktı

2021'de nikâh masasına oturan Hacı Sabancı ile Zeynep Nazlı Sabancı'dan müjdeli haber gelmişti. İkili, 15 Ağustos'ta ilk kez anne ve baba olmuştu. Çift, dünyaya gelen bebeklerine 'Arzu Alara' adını vermişti.

"SABAH YÜRÜYÜŞÜ"

Hacı-Nazlı Sabancı çifti, son olarak üç aylık kızlarıyla Londra'da yürüyüşe çıktıkları anlardan bir kare paylaştı. Fotoğrafı eşini de etiketleyerek 402 bin takipçisi bulunan Instagram sayfasından yayınlayan Nazlı Sabancı, gönderisine; "Sabah yürüyüşü" notunu yazdı.

Ünlü ismin kısa sürede binlerce beğeni alan gönderisine; "Maşallah güzel aile", "Ne tatlı bir fotoğraf", "Yeni anne-baba olmanın verdiği mutluluk ve heyecan yüzlerinizden okunuyor" ve "Bir insana annelik bu kadar mı yakışır?" gibi yorumlar yazdı.