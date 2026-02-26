Hacı-Nazlı Sabancı çiftinin 2. bebeklerinin cinsiyeti belli oldu
Magazin dünyasının yakından takip ettiği Sabancı ailesinde heyecan dorukta! 2023 yılında ilk kızları Arzu Alara’yı kucaklarına alan Nazlı ve Hacı Sabancı çiftinin ikinci bebek haberi, cemiyet hayatında büyük bir mutlulukla karşılandı. Hacı-Nazlı Sabancı çiftinin 2. bebeklerinin cinsiyeti de belli oldu.
Cemiyet hayatının en çok konuşulan çiftlerinden Nazlı ve Hacı Sabancı cephesinden gelen bu müjdeli haber, 2026 magazin gündemine damga vurdu. Bugün, 26 Şubat Perşembe itibarıyla üç aylık hamile olduğu kesinleşen Nazlı Sabancı’nın bir erkek bebek beklediği bilgisi, ailenin hayranları arasında büyük heyecan yarattı.
2023 yılında dünyaya gelen kızları Arzu Alara'nın ardından bir erkek bebek sahibi olacak olan çift, bu mutlu haberi bir süre sessiz kalarak kutlamayı tercih etse de detaylar sonunda gün yüzüne çıktı.
Gel Konuşalım programında Mehmet Üstündağ tarafından paylaşılan bilgilere göre, Hacı Sabancı da bu güzel gelişmeyi doğruladı.
Henüz isim konusunda bir karara varmadıklarını belirten Sabancı ailesinde, geleneksel bir isim mi seçileceği yoksa daha modern bir tercihte mi bulunulacağı şimdiden merak konusu oldu. Özellikle Sabancı ailesindeki isim gelenekleri düşünüldüğünde, magazin kulislerinde tahminler yürütülmeye başlandı bile.