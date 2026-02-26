Hacı-Nazlı Sabancı çiftinin 2. bebeklerinin cinsiyeti belli oldu

Henüz isim konusunda bir karara varmadıklarını belirten Sabancı ailesinde, geleneksel bir isim mi seçileceği yoksa daha modern bir tercihte mi bulunulacağı şimdiden merak konusu oldu. Özellikle Sabancı ailesindeki isim gelenekleri düşünüldüğünde, magazin kulislerinde tahminler yürütülmeye başlandı bile.