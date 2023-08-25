Hacı Sabancı-Nazlı Sabancı, kızları Arzu Alara ile poz verdi: Kelimeler kifayetsiz

Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı Ekim 2021'de nikah masasına oturmuş, 2022 yılı haziran ayında ise Çırağan Sarayı'nda görkemli bir düğün yapmışlardı. Çiftin ilk bebekleri 15 Ağustos'da dünyaya geldi. Nazlı Kayı ile Hacı Sabacı kızlarına Arzu Alara adını verdi.

Aile pozu

Anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşayan Hacı Sabancı-Nazlı Sabancı çifti, ilk kez objektif karşısına geçti. O anları paylaşan Sabancı, "Kelimeler kifayetsiz..." ifadelerini kullandı. Sabancı çiftinin bir hâyli neşeli olduğu görüldü.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Zeynep Nazlı Sabancı (@nazlisabanci)'in paylaştığı bir gönderi

"Hayatımıza hoş geldin prenses"

Öte yandan Nazlı Sabancı, doğum sonrası yaptığı açıklamada, "Hayatımıza hoş geldin prenses. Arzu Alara Sabancı..." demişti.