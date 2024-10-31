Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı'dan New York pozları

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Cemiyetin hayatının ünlü çifti Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı, 9 Ekim 2021'de nikah masasına oturdu. Bu evlilikten bir de Arzu Alara adında kızları olan çift, şimdi New York'un tadını çıkarıyor.
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Ailesiyle tatil yapan Nazlı Sabancı, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kendini New York caddelerine attı. İçeceğini alıp dolaşan Sabancı, sosyal medya hesabından keyifli anlarını paylaştı.
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Aynı zamanda kızı Alara ile amcası Kerim Sabancının olduğu bir kareyi de paylaşan Nazlı Sabancı "Öğle yemeğine yan yana oturmak isteyenler" notunu düştü.
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