Hadise, 2025 yılına dans ederek veda etti

Şarkıcının videoda tercih ettiği kıyafet, hem arkadan hem de önden dikkat çeken dekoltelere sahip bir elbiseydi. Bu iddialı kıyafetle sergilediği kıvrak ve enerjik dans performansı, adeta sahne ışıklarını aratmayacak bir tarz sunuyordu. Paylaşım, dakikalar içinde binlerce beğeni ve yorum alarak platformlarda hızla yayıldı.