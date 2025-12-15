Hadise, 2025 yılına dans ederek veda etti
Ünlü şarkıcı Hadise, 2025 yılına veda etmek amacıyla çektiği dans videosuyla sosyal medyayı adeta salladı. Kısa süre içerisinde binlerce kez izlenen ve büyük ilgi toplayan bu dans performansı, sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri haline geldi
Yoğun konser ve sahne takvimine hız kesmeden devam eden, hatta yılbaşında dahi izleyicilerin heyecanla beklediği O Ses Türkiye programında yer alacak olan ünlü şarkıcı Hadise, kişisel sosyal medya paylaşımlarıyla 2025 yılının son günlerinde yine manşetlere taşın
Yıl boyunca zaman zaman dikkat çeken sahne kombinasyonları, zaman zaman kadın haklarını destekleyen güçlü açıklamaları, ancak en çok da sahne üzerinde sergilediği yüksek enerjili dansları ve dansçılarının koreografileriyle adından söz ettiren Hadise, 2025'in sonuna yaklaşırken hayranlarının beklediği "kapanış" videosunu yayımladı.
Hadise, videoyu paylaşırken üzerine "Güle güle 2025" notunu düşerek, yıla veda ettiğini resmen duyurdu. Ancak bu veda videosu, sosyal medya platformlarında kısa sürede büyük bir tartışmanın ve ilginin merkezi haline geldi.
Şarkıcının videoda tercih ettiği kıyafet, hem arkadan hem de önden dikkat çeken dekoltelere sahip bir elbiseydi. Bu iddialı kıyafetle sergilediği kıvrak ve enerjik dans performansı, adeta sahne ışıklarını aratmayacak bir tarz sunuyordu. Paylaşım, dakikalar içinde binlerce beğeni ve yorum alarak platformlarda hızla yayıldı.